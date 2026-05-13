PSdeG denuncia que la Xunta reactiva "megaproyectos mineros polémicos" sin plan sectorial y "de espaldas" al territorio

La portavoz de Industria del PSdeG Patricia Iglesias en rueda de prensa - PSDEG

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 13 May. (EUROPA PRESS) -

La portavoz de Industria del Grupo Parlamentario Socialista, Patricia Iglesias, ha criticado que la conselleira de Economía, María Jesús Lorenzana, anunciase en el último pleno la reactivación de "los megaproyectos mineros más polémicos" sin plan sectorial y de "espaldas" al territorio.

En una rueda de prensa ofrecida este miércoles, Patricia Iglesias ha recordado que, según trasladó la propia conselleira, en las próximas semanas se publicará en el Diario Oficial de Galicia una orden de concurso de derechos mineros caducados que abre la puerta a proyectos "rechazados en su día por la propia Xunta", como la mina de oro de Corcoesto, la mina de wolframio de Varilongo, en Santa Comba y Coristanco, o el proyecto de San Finx, que afecta a la ría de Muros-Noia.

En su intervención, Iglesias ha aclarado que el PSdeG "no está en contra de la minería". "La minería estratégica es necesaria, así lo reconoce el reglamento europeo de materias primas, y Galicia debe contar con una minería sostenible y verde, porque es una pieza clave para la autonomía estratégica de Europa, para la transición energética, para el almacenamiento de energía y para la lucha contra el cambio climático", ha señalado para enmarcar esta posición en el pacto verde europeo.

Lo que rechaza el socialismo gallego, ha advertido, es la falta absoluta de planificación con la que opera la Xunta. Iglesias, ha asegurado que existe un eje común entre los proyectos de renovables, las plantas de biogás y los megaproyectos mineros: la ausencia de ordenación previa del territorio. "Es una condición previa para tramitar después proyectos que tienen un impacto enorme en el territorio y en la vida de la gente, y la Xunta se saltó ese paso", ha denunciado.

La portavoz socialista ha recordado, además, que el propio Gobierno gallego modificó la Ley del Suelo para permitir que estos proyectos se instalen en suelo rústico, y aceleró los trámites con la figura de proyectos industriales estratégicos y de interés autonómico, "vaciando la capacidad de decisión de los ayuntamientos afectados". "Eso es ponerle la alfombra roja a los promotores de megaproyectos que cambian para siempre el territorio", ha resumido.

Iglesias ha recordado que la Ley 3/2008 de ordenación de la minería de Galicia, pionera en su día, obliga a aprobar un plan sectorial de actividades extractivas como máximo instrumento de planificación de la política minera. "17 años después, el PP sigue sin cumplir esa obligación legal. No tenemos plan sectorial minero. El Gobierno gallego está incumpliendo su propia ley, y eso es muy grave", ha denunciado.

Sobre los proyectos concretos, la portavoz socialista ha mostrado su preocupación por la reactivación de la mina de oro de Corcoesto, rechazada por la Xunta en 2013 por falta de solvencia técnica y económica del promotor. "Estamos hablando de una explotación a cielo abierto que requiere del uso de cianuro para extraer el oro y que necesita grandes balsas para los pasivos mineros, todo eso en una zona muy próxima al Río Anllóns, con una ZEPA, espacios protegidos y muy cerca de la Red Natura", ha advertido.

Unas dudas que ha extendido a las minas de Varilongo, con contaminación previa documentada en los embalses de la zona, San Finx y Touro-O Pino.

Iglesias ha resumido la posición socialista en un marco de tres patas: sostenibilidad ambiental, sostenibilidad económica y técnica, y sostenibilidad social.

"No somos como el PP, que piensa que todo vale y que se puede vender todo. Pero tampoco somos los de que aquí no se puede poner nada. Lo que pedimos es planificación, rigor y equilibrio, y que las decisiones se tomen de abajo arriba, contando con el territorio, con los vecinos y con los ayuntamientos afectados", ha afirmado.

Además, tampoco se ha conformado con que parte del beneficio de estas empresas, que cotizan en bolsa y son "muy potentes", se repercutan en el territorio. "Nuestro territorio no se debería vender", ha sentenciado.

Para canalizar esta respuesta, Iglesias ha anunciado que el PSdeG ha constituido un grupo de trabajo que se reunirá de forma periódica para fijar la posición del partido frente a estos anuncios.

La primera reunión se celebrará el próximo lunes y contará con alcaldes y alcaldesas de los ayuntamientos afectados, portavoces de la oposición y responsables socialistas de medio ambiente e industria. "Queremos ser propositivos, aportar propuestas en positivo, estar muy vigilantes y fiscalizar desde el minuto uno la actuación del Gobierno gallego cunado esa orden se publique en el DOG", ha concluido.