La viceportavoz parlamentaria y secretaria de Organización del PSdeG, Lara Méndez, en la rueda de prensa posterior a la Xunta de Portavoces - PSDEG

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 24 Nov. (EUROPA PRESS) -

La viceportavoz parlamentaria y secretaria de Organización del PSdeG, Lara Méndez, ha exigido al líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, que condene el ataque machista que sufrió el pasado domingo la presidenta del Partido Socialista en Galicia, Lara Méndez, y le ha emplazado a "decir la verdad" sobre su currículo.

En la rueda de prensa posterior a la reunión de la Xunta de Portavoces, Lara Méndez ha censurado que el expresidente de la Xunta aún no se ha pronunciado sobre el hecho de que alguien hiciese una pintada en la fachada del edificio de Vigo donde vive el hijo de la candidata socialista al Senado por la provincia de Pontevedra. El PPdeG y el propio Alfonso Rueda sí expresaron su condena.

"El odio genera odio", ha resumido Méndez, que atribuye ese clima a "lo que el PP lleva cuatro años inoculando". "Como se ve culpable por inocular ese odio, no se ve con autoridad para manifestarse rotundamente en contra de esos actos", ha afirmado para asegurar que no se trata de un hecho aislado, ya que en los mismos días apareció otra pintada en la sede socialista de Ponteareas (Pontevedra), el día de un mitin, y una persona anónima fue atacada en redes por salir en una foto con una bolsa del PSOE.

La viceportavoz parlamentaria del PSdeG ha sostenido que tampoco hay explicaciones de Feijóo sobre su currículo. "¿Qué se puede esperar de una persona que aspira a ser presidente del Gobierno cunado miente en su currículo?", ha manifestado en referencia en relación a la información publicada por 'eldiario.es', que pone el foco en que el líder del PP se ha presentado en ocasiones, cuando narra la historia de cómo entró en la Xunta, como letrado, cuando este cargo no existía en el momento en el que accedió como empleado público a la Administración autonómica.

Lara Méndez ha acusado a Feijóo de presumir haber aprobado en pocos meses la oposición de letrado a la Xunta pero, conforme ha señalado, "entró en la administración gallega en 1985 y la escala de letrados no se creó hasta 1991". "La primera promoción es de 1996, cuando él ya presidía el Insalud en Madrid", ha asegurado la socialista, que ha reprochado que el equipo de Feijóo hable de "lenguaje coloquial". "Ese lenguaje lo que genera son más bulos, más mentiras que acaban en odio".