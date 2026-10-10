El PSdeG ficha a los alcaldes de las mareas de Rianxo y A Pobra, que liderarán las candidaturas socialistas en 2027

Archivo - Imagen de archivo de una persona votando en un colegio electoral. - JESÚS HELLÍN / EUROPA PRESS - Archivo

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 10 Oct. (EUROPA PRESS) -

El PSdeG-PSOE ha movido ficha en la comarca de O Barbanza y ha anunciado que los alcaldes de Rianxo y A Pobra do Caramiñal -- de Rianxo en Común y Nós Pobra, respectivamente-- encabezarán las candidaturas socialistas en las elecciones municipales de 2027.

En el caso de Rianxo, el propio regidor, Julián Bustelo, ha anunciado el acuerdo para, según ha destacado, tratar de configurar una candidatura que sea "capaz" de ganar, pero también de hacerlo "con una mayoría que permita seguir transformando Rianxo".

En esta línea, Bustelo ha asegurado que seguirán trabajando en inversiones "estratégicas" para la localidad coruñesa que permitan "desbloquear definitivamente proyectos fundamentales para el futuro".

"Vivimos en un contexto de crispación y de enfrontamiento continuo, algo a lo que no hemos sido ajenos en los últimos meses en la Corporación Municipal", ha relatado el alcalde, ya que los resultados de las urnas del 2023 dejaron un pleno con cinco ediles de Rianxo en Común, cinco del PSdeG, cinco del PPdeG y dos del BNG, lo que llevó a numerosas discrepancias para sacar asuntos adelante.

"En esta coyuntura, es fundamental dejar de lado intereses particulares y trabajar para superar ese clima de tensión política fomentando alianzas que nos ayuden a centrarnos en lo importante: el bien común", ha reivindicado.

Además, Bustelo ha reconocido que durante estos años de mandato han cometido "errores", pero ha puesto en valor que también se ha podido ver "trabajo y actuaciones encaminadas a mejorar el día a día de los vecinos".

"ALTURA DE MIRAS"

Mientras, el secretario provincial del PSdeG-PSOE, Bernardo Fernández, ha agradecido la "altura de miras" de las bases de ambas formaciones para "sumar fuerzas, poner por delante los intereses de los vecinos de Rianxo y mejorar la interlocución con otras administraciones para impulsar servicios públicos, actividad económica e inversiones en las distintas parroquias".

Además, el PSOE coruñés ha asegurado que el actual portavoz, Óscar Rial, a quien le han reconocido su labor, seguirá como secretario xeral de la agrupación local y vinculado al PSOE.

ACUERDO CON EL ALCALDE DE A POBRA

Por otro lado, los socialistas coruñeses también han alcanzado un acuerdo con el actual alcalde de A Pobra do Caramiñal, José Carlos Vidal, que llegó a la alcaldía del municipio con la candidatura de Nós Pobra.

Él será el encargado en mayo de 2027 de liderar la lista del PSOE, mientras que la actual portavoz socialista, Patricia Lojo Nine, lo acompañará en la candidatura.

El objetivo, han subrayado, es "sumar esfuerzos" y construir un proyecto político "más amplio, fuerte y ambicioso" para A Pobra alrededor de "una prioridad común": "Mejorar la calidad de vida de los vecinos y dar respuesta a los retos presentes y futuros".

NÓS POBRA SE DESMARCA

Sin embargo, Nós Pobra ha querido reivindicar que la formación es "un proyecto colectivo" que "no nació alrededor de un nombre ni depende de una persona".

"Nació de la voluntad de vecinos y vecinas que decidieron organizarse para defender una forma propia de hacer política: desde abajo, con independencia y situando siempre los intereses de A Pobra por delante de cualquier sigla", ha subrayado en un comunicado.

Tras recordar que Nós Pobra ha sido desde 2015 "la fuerza de izquierdas más apoyada en las municipales" de la localidad, el colectivo ha avanzado que seguirán trabajando "con normalidad" para garantizar "la estabilidad y la continuidad del gobierno de izquierdas" y para "cumplir con el compromiso adquirido con la ciudadanía".