El PSdeG propone a Carmela López, alcaldesa de Burela, para presidir la Diputación de Lugo tras la dimisión de Tomé

La diputada socialista y alcaldesa de Burela Carmela López. - PSDEG

LUGO, 3 Ene. (EUROPA PRESS) -

El comité provincial del PSOE por Lugo ha propuesto a la diputada y alcaldesa de Burela Carmela López como candidata socialista a la presidencia de la Diputación después de que José Tomé formalizase el pasado día 30 de diciembre su dimisión del cargo al trascender acusaciones de supuesto acoso sexual contra él.

Así lo ha dado a conocer el PSdeG tras una reunión extraordinaria del comité provincial, en la que ha abordado la propuesta formulada por la actual gestora del partido en Lugo --que asumió la dirección cuando Tomé también renunció a su cargo de secretario provincial--.

Durante la sesión de este sábado, el comité ratificó la propuesta por aclamación, de conformidad con los estatutos y con los procedimientos internos establecidos por el partido. Ahora, continuarán los trámites internos de cara a la votación del próximo pleno provincial, previsto para el 14 de enero.

Previamente, el acuerdo adoptado será remitido a la comisión nacional de listas, que, a su voz, emitirá un informe y lo reenviará a su homóloga federal para su aprobación definitiva, de acuerdo con las normas internas de elaboración y validación de candidaturas del PSOE.

La propuesta definitiva será tomada por la comisión ejecutiva federal y remitida al PSOE de Lugo para su aplicación de cara al pleno, conforme informa el partido.