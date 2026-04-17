PSdeG rechaza "lecciones" del PP y recuerda que Rueda "escondió meses" la denuncia al exconselleiro por agresión sexual

La viceportavoz del PSdeG Lara Méndez en rueda de prensa. - PSDEG
SANTIAGO DE COMPOSTELA 17 Abr. (EUROPA PRESS) -
La viceportavoz del PSdeG, Lara Méndez, ha rechazado que el PP dé a su grupo "ningún tipo de lecciones", después de instar los populares a la oposición a que pidiera disculpas tras el archivo de la causa contra el exconselleiro do Mar, Alfonso Villares.
"Siendo respetuosos con el archivo judicial", que "resuelve la situación del exconselleiro con la justicia", según ha destacado Méndez, lo que los socialistas seguirán criticando "es la actuación del señor Rueda ante estos hechos".
En este sentido, ha censurado que el presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, "escondió durante meses" la denuncia al exconselleiro por agresión sexual.
"Lo que hicimos siempre fue criticar la actitud del señor Rueda y del PP, porque el presidente de la Xunta, y esto no lo podemos obviar, conoció durante meses que uno de sus conselleiros había sido denunciado por agresión sexual, un delito grave y qué hizo? Calló. No dijo nada, ni hizo nada", ha reprochado.
Rueda, según ha incidido la socialista, "no actuó con responsabilidad política", sino que "actuó cuando se supo de esa denuncia, si no previsiblemente seguiría callando la boca". "Actuó cuando no le quedó más remedio, el mismo día en que el conselleiro anunció su dimisión, cuando se hizo público el nombre de la víctima por cierto, poniendo el foco en la víctima", ha apostillado.
"ACTUAMOS DISTINTO"
"Respetuosos con los procedimientos judiciales", según ha señalado Lara Méndez, los socialistas no van "a consentir que el PP" les dé "ningún tipo de lecciones", porque defiende que actúan "distinto".
Así, ha asegurado que actuaron "con inmediatez" cuando hubo en su partido "un caso de denuncia por acoso sexual". "El PP, ante una denuncia mucho más grave, lo escondió durante meses y actuó por obligación", ha confrontado.