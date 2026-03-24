El Puerto de Vigo aísla sus sistemas informáticos tras neutralizar un ciberataque

Archivo - Vista área del Puerto de Vigo. - AUTORIDAD PORTUARIA DE VIGO - Archivo
VIGO, 24 Mar. (EUROPA PRESS) -
El Puerto de Vigo sufrió un ciberataque, que fue neutralizado desde el primer momento, pero aisló sus sistemas informáticos para no sufrir afecciones.
Según han detallado fuentes del Puerto consultadas por Europa Press, los hechos se produjeron sobre las 05.45 horas de esta jornada y los servicios de explotación y operatividad física del puerto no se vieron afectados.
Con todo, el Puerto de Vigo no reabrirá los programas al exterior hasta que pasen todos los controles de seguridad.