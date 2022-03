Puerto de Vigo reclamará 4,6 millones del arreglo de As Avenidas al Ayuntamiento, que era responsable del mantenimiento

Abel Caballero ha insistido en que aún "hay recorrido" judicial porque se pueden recurrir las sentencias del TSXG

La Autoridad Portuaria de Vigo ha anunciado este viernes que reclamará, por vía administrativa, los 4,6 millones que el organismo portuario ha invertido en arreglar el Paseo das Avenidas, una zona que, segun ha confirmado el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) en dos recientes sentencias, tenía que ser mantenida y conservada en perfecto estado por el Ayuntamiento, en virtud del convenio Abrir Vigo al Mar.

En una rueda de prensa, el presidente del Puerto, Jesús Vázquez Almuíña, ha trasladado su "satisfacción" por las resoluciones del alto tribunal gallego, y ha explicado que éstas tienen su origen en sendos recursos después de que el Puerto acordase la resolución del convenio, debido a su incumplimiento por parte de la administración municipal.

Una vez acordada esa resolución, el Puerto asumió el arreglo del paseo, tanto de la zona que se hundió durante un concierto en O Marisquiño 2018 (causando más de 450 heridos), como de otros espacios cuyo mantenimiento, tal y como ha confirmado ahora el TSXG, era responsabilidad del Consistorio durante 50 años.

Por ello, Vázquez Almuíña ha confirmado que la Autoridad Portuaria iniciará un procedimiento administrativo para reclamar al Ayuntamiento los 4,6 millones de euros invertidos hasta ahora en esos trabajos, y ha avanzado que, pese a la voluntad de llegar a un acuerdo para una "solución rápida", si el Ayuntamiento no accede, el Puerto recurrirá a la vía contenciosa.

REQUERIMIENTOS PREVIOS

Por otra parte, el presidente del Puerto ha recordado que este organismo requirió en "múltiples ocasiones" al Ayuntamiento para que actuase en la zona de As Avenidas, debido al deterioro del paseo, advertencias que fueron ignoradas por la administración local.

Al respecto, Vázquez Almuíña ha hecho referencia a tres sentencias resultado de las correspondientes denuncias de viandantes que sufrieron accidentes en As Avenidas por el mal estado del paseo. En todos los casos, los juzgados determinaron que estas personas debían ser indemnizadas por el Ayuntamiento, que era el que tenía la obligación de la conservación, limpieza y mantenimiento de esos espacios.

PRECISIONES SOBRE LAS SENTENCIAS

Finalmente, sobre las sentencias del TSXG, el presidente del Puerto ha explicado que, pese al voto particular de un magistrado, las resoluciones contaron con una posición unánime de otros tres jueces.

Vázquez Almuíña también ha matizado que una de las sentencias, en concreto la que desestima el recurso interpuesto por el Ayuntamiento, recoge expresamente la imposición de costas a la institución municipal (contrariamente a lo trasladado por el gobierno local de Abel Caballero en su primera valoración de las resoluciones judiciales).

GRUPOS MUNICIPALES

Tras conocerse las sentencias del TSXG, el grupo municipal Marea de Vigo ha lamentado que, pese a la cantidad de años y los diferentes gobiernos locales que han pasado desde la firma del convenio Abrir Vigo al Mar (se suscribió en 1992), nunca las administraciones implicadas "aclararon suficientemente" los compromisos adquiridos por cada una de las partes.

Los procesos judiciales, tanto por la resolución del convenio, como el que atañe al accidente por el colapso de parte del paseo durante O Marisquiño (en fase de instrucción), son resultado, para Marea de Vigo, de la "falta de colaboración" entre instituciones.

Este grupo ha criticado también la "opacidad" del gobierno local desde el día del accidente, sin dar "explicaciones en el Pleno" y negándose a la apertura de una comisión de investigación municipal. En todo caso, Marea sostiene que la zona que se hundió no figuraba en el convenio Abrir Vigo al Mar como cedida al Ayuntamiento.

El BNG, por su parte, ha censurado la "irresponsabilidad compartida" de Ayuntamiento y Puerto en relación a la gestión de ese paseo. Las sentencias demuestran, según el edil nacionalista Xabier Pérez Igrexas, que "las disputas permanentes y la falta de cooperación entre administraciones tienen graves efectos" para la ciudad.

"Ese juego perverso, de echarse la pelota uno al otro, acabó por traducirse en un evidente abandono del paseo das Avenidas, que creó las condiciones que provocaron el gravísimo accidente en O Marisquiño", ha zanjado.

"HAY RECORRIDO"

Mientras, el alcalde de Vigo, Abel Caballero, se ha referido a estas resoluciones en rueda de prensa y, en la misma línea que el comunicado remitido a los medios este jueves, ha insistido en que las sentencias no son definitivas, porque pueden ser recurridas en casación. "Hay recorrido, estamos a mitad de la tramitación (...), no es definitivo, no anticipemos, ya veremos dónde acaba y cómo acaba", ha proclamado.

Además, el regidor ha insistido en que hay un voto particular "muy contundente", y así lo ha recalcado hasta en tres ocasiones, por lo que el procedimiento judicial todavía no está agotado. De hecho, ha abundado, los servicios jurídicos municipales están estudiando la posibilidad de recurrir ante el Supremo.