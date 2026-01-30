El Puerto de Vigo retira los terrenos del antiguo Vulcano a Astilleros San Enrique tras caducar su concesión

VIGO 30 Ene. (EUROPA PRESS) -

El consejo de administración de la Autoridad Portuaria de Vigo ha resuelto por unanimidad el expediente de extinción por caducidad de la concesión administrativa de la empresa Astilleros San Enrique, otorgada en abril de 2022 en la zona de Espiñeiro, en Teis, con destino a la construcción y reparación naval.

En un comunicado, el Puerto ha explicado que este expediente se tramitó de conformidad con la legislación en materia de puertos y cuenta, "no solo con todos los informes internos, sino también con Informe favorable de la Abogacía del Estado, así como con el informe preceptivo del Consejo de Estado, en el que deja claro, sin ningún tipo de duda, que procede caducar la concesión".

Tal y como trasladó el presidente portuario, Carlos Botana, a los miembros del consejo de administración, la Autoridad Portuaria de Vigo seguirá apostando por el diálogo "continuo y transparente" con el sector, "así como con los representantes de los trabajadores para trabajar en el mantenimiento del empleo y que Vigo continúe siendo el gran centro de construcción naval y reparación".

Tras la votación de esta mañana, el Puerto notificará a Astilleros San Enrique, que ocupa los terrenos del antiguo Vulcano, la resolución aprobada en el consejo de administración, que tendrá el plazo de un mes para presentar recurso de reposición desde la recepción de la notificación.

De igual forma, el consejo ha dado luz verde a tres autorizaciones de transmisión a favor de Termavi, actual concesionaria de la Terminal de Contenedores. Se trata de una nave que hasta ahora ocupaba la empresa Almacenes Pérez Noroeste, S.L, (Alpenor) en la 3ª alineación del muelle del Arenal, así como una superficie de 753 metros cuadrados, con destino al depósito y almacenamiento de mercancías contenerizadas y otros 300 m2 que hasta ahora se utilizaban para actividades complementarias a las realizadas en la nave de la que era titular.

"Todo ello se integra en el proceso de reorganización de espacios que la APV está llevando a cabo en los últimos años en el entorno de Guixar. Una decisión "muy importante" para el futuro de la Terminal de Contenedores", explica el Puerto.

Además, en este mismo contexto de aprovechamiento de los espacios, el consejo ha dado un paso más en la tramitación de la concesión administrativa a la firma Access World para ocupar una superficie de terreno de unos 5.000 m2 en el Muelle Transversal, con destino al almacenamiento de metales, principalmente aluminio, "garantizando un movimiento estimado de 30.000 toneladas durante el primer año, 35.000 el segundo y 40.000 el tercero". Superado el trámite legal de competencia de proyectos, se prevé otorgar la concesión en próximas reuniones.