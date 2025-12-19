Quedan en libertad cinco detenidos en un operativo contra el tráfico de drogas con 14 registros en Galicia

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 19 Dic. (EUROPA PRESS) -

La magistrada del Tribunal de Instancia de Cambados, plaza número 3, decretó la puesta en libertad de los cinco detenidos en un operativo realizado el miércoles contra el tráfico de drogas en el que se llevaron a cabo unos 14 registros en municipios de los partidos judiciales de Vilagarcía, Cambados, Redondela, Pontevedra y Cangas.

Según han explicado fuentes del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG), el fiscal no solicitó el ingreso en prisión provisional de ninguno de ellos.

Con todo, a dos de ellos les impuso la obligación de comparecer en el juzgado, cada 15 y cada 30 días, respectivamente. Están investigados un delito de tráfico de drogas y por pertenencia a organización criminal.

Así, el principal investigado fue arrestado en Francia, está a disposición de las autoridades francesas, le intervinieron 22 kilos de heroína.