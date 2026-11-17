ÛCanteirán,á'. - RAG

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 17 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Diccionario de la Real Academia Galega (RAG) ha incorporado 'Canteirán, canteirá' como nueva acepción tras una petición del RC Celta de Vigo.

Tal y como ha detallado la institución, la RAG recibió la propuesta de inclusión de 'canteirán' por parte del Real Club Celta de Vigo, por lo que se inició un estudio previo de los significados de la palabra 'canteira' a los que estaría asociada.

"Tras este estudio relativo a las voces 'canteira' y 'canteirán-á', se acordó la incorporación al DRAG de dos nuevos significados de 'canteira', 'lugar o institución de procedencia de personas talentosas para una actividad especializada, particularmente en el ámbito deportivo' y 'conjunto de deportistas que se forman en un mismo club', esta última con la marca diatécnica de Deporte, y del lema 'canteirán-á'", ha expuesto la coordinadora del Seminario de Lexicografía, María Dolores Sánchez Palomino.

Respecto a 'Canteirán-á', ha explicado que entra en el Diccionario con su "doble condición de adjetivo" ([Deportista] 'Que se formó en la cantera de su club') y sustantivo ('Deportista que se formó en la cantera de su club').

Además, la RAG ha señalado que la elección de los ejemplos de 'canteirán-á', en la acepción como nombre común, incluye una referencia al club que propuso la entrada: 'Veintidós canteranos debutaron con el Celta en los últimos diez años'.

Mientras, el significado del adjetivo se ilustra con otro ejemplo que visualiza su forma en femenino: 'Las bajas obligaron a recurrir a varias jugadoras canteranas'.

Los ejemplos de 'canteira' hacen mención también tanto al contexto deportivo, gallego y estatal, como al empleo de este término en otros campos como el universitario.

Todos ellos, ha destacado la RAG, dan cuenta de la evolución semántica de esta palabra cuyo significado primitivo es el de 'lugar de donde se extrae la piedra', y que se forma a partir de 'canto', en la acepción de 'piedra pequeña, particularmente a la que la erosión tornó lisa y redondeada', y el sufijo '-eira', "muy productivo en gallego para formar sustantivos con el sentido de 'sitio donde abunda algo'".

Además, recoge que el uso metafórico de 'canteira' relacionado con personas talentosas formadas en un mismo lugar se documenta en la prensa gallega de hace más de un siglo. Es el caso de 'A Nosa Terra', que en una de sus páginas de 1917 la aplicaba para reivindicar de este modo la apuesta por la formación de la juventud del país con talento musical.