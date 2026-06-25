La rectora de la UVigo pide a la Xunta "financiación y confianza" y una "apuesta decidida" por la universidad pública

La nueva rectora de la UVigo, Carmen García Mateo (c), junto el Presidente de la Xunta de Galicia, Alfonso Rueda (d), y la rectora de la USC, Rosa Maria Crujeiras Casais (i), durante el acto de toma de posesión del cargo. - Adrián Irago - Europa Press

VIGO, 25 Jun. (EUROPA PRESS) -

La nueva rectora de la Universidad de Vigo, Carmen García Mateo, la primera mujer en asumir el cargo en los 36 años de historia de la institución, ha tomado este jueves posesión de su cargo y ha puesto en valor el papel de la UVigo en la sociedad gallega, al tiempo que ha reclamado a la Xunta, para hacer frente a los retos, "financiación y confianza".

Así lo ha trasladado en su intervención en el acto celebrado en la Facultad de Económicas, al que han asistido el presidente de la Xunta, Alfonso Rueda; el conselleiro de Educación, Román Rodríguez; la portavoz nacional del BNG, Ana Pontón; los alcaldes de Vigo y Pontevedra; los rectores de la USC y la UDC; y otros cargos y autoridades.

García Mateo ha definido a la UVigo como una "universidad completa, diversa y conectada", con numerosas fortalezas y ha señalado que tiene por delante "escalones que subir", para lo que necesita captar talento, estabilizar y consolidar grupos de investigación o potenciar la interacción internacional.

"Podemos hacerlos, pero para avanzar necesitamos financiación y confianza", ha proclamado, antes de apelar directamente a Alfonso Rueda, para pedirle que confíe en la UVigo y haga "una apuesta decidida por las universidades públicas gallegas". "El retorno será superior a la inversión", ha asegurado.

La nueva rectora, que se ha reconocido "profundamente honrada" por ser la primera mujer al frente de la UVigo ("una señal clara del camino que, como sociedad, decidimos recorrer"), ha llamado a enarbolar las banderas del conocimiento y la excelencia, de la "lengua y la ciencia abierta" y de la "modernidad y el progreso".

EDUCACIÓN SUPERIOR CONTRA LA "BARBARIE"

Además de esos compromisos, García Mateo ha reivindicado también "la urgencia de luchar por la paz desde las aulas y laboratorios". "La educación superior debe ser el mayor antídoto contra la barbarie; el espacio por excelencia donde se construya una cultura de paz global, basada en la justicia social, los derechos humanos y la solidaridad internacional", ha proclamado.

Asimismo, ha enumerado algunos de los retos a los que se enfrenta el nuevo equipo de gobierno, como la financiación, las nuevas demandas sociales, la gobernanza o la adaptación a las tecnologías emergentes. Al respecto, ha subrayado que "no solo se trata de adaptarnos al cambio, sino de anticiparlo y liderarlo".

"COLABORACIÓN LEAL" DE LA XUNTA

Por su parte, el presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, ha deseado "la mejor de las suertes" al nuevo equipo rectoral, al que espera un trabajo "muy intenso", pero "ilusionante", y ha recordado que las universidades gallegas, que tienen una tradición de "competencia leal" entre ellas, "son parte fundamental del progreso de Galicia".

El presidente ha asegurado que el gobierno gallego estará "al lado" del nuevo equipo de gobierno de la UVigo, brindando "colaboración leal" y apoyando a ésta y a las otras universidades públicas, tal y como hace con medidas como la gratuidad de las matrículas, el plan de financiación, el apoyo a la investigación o el plan de infraestructuras.

"Hay muchos retos por delante, como la negociación del nuevo plan de financiación, que es algo en lo que tenemos que acertar, y también la mejora del mapa de titulaciones. Estoy seguro de que llegaremos a acuerdos porque nos une el mismo objetivo: una universidad pública de calidad e innovadora, que mantenga y aumente su prestigio y que siga siendo un referente", ha proclamado Alfonso Rueda.

El rector saliente, Manuel Reigosa, ha tomado la palabra para mostrar su "orgullo" por el trabajo de su equipo y agradecerle que se haya "dejado la piel". Al nuevo equipo, les ha felicitado y les ha deseado "muchísimos aciertos".

NUEVA RECTORA

Carmen García Mateo (Vigo, 1963) es ingeniera de Telecomunicación y doctora en Ingeniería de Telecomunicación por la Universidad Politécnica de Madrid, además de catedrática del área de Teoría de la Señal y Comunicaciones en la UVigo.

En la institución viguesa es responsable del grupo de investigación de Tecnologías Multimedia (GTM) del centro de investigación AtlanTTic, y fue vicerrectora entre 2006 y 2010, en el equipo del entonces rector Alberto Gago. Su investigación se centra en la tecnología del habla en gallego y castellano, la segmentación de audio, el reconocimiento biométrico y la detección por voz de enfermedades neurodegenerativas.

BNG PROPONE MEJORAR LA FINANCIACIÓN

Por otra parte, la portavoz nacional del BNG, Ana Pontón, en declaraciones a los medios antes de asistir a la toma de posesión de la rectora, ha abogado por mejorar la financiación de la universidad pública gallega para fortalecer su papel en el desarrollo económico, social y cultural de Galicia.

Así, ha explicado que, en un momento en que se pretende avanzar en la privatización, urge reforzar la autonomía de las instituciones públicas, y su financiación. Por eso, a las puertas de negociarse un nuevo plan de financiación, Pontón ha indicado que es el momento de apostar por aumentar los recursos de las universidades públicas.

Pontón ha trasladado también su satisfacción por el hecho de que la UVigo vaya a estar dirigida los próximos 6 años por una mujer, aunque ha lamentado que esta situación, junto a la elección de la Rosa Crujeiras como rectora de la USC, todavía supone algo excepcional. En ese sentido, ha pedido avanzar en en la "agenda feminista", justo cuando "algunos" quieren que haya retrocesos en ese sentido.