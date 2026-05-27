Recuperan varias de las botellas de vino de alto valor robadas en un restaurante de Poio tras nuevos registros

Botellas de vino sustraídas. - GUARDIA CIVIL DE PONTEVEDRA

PONTEVEDRA, 27 May. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil ha recuperado varias de las botellas de vino de alto valor que habían sido robadas en un restaurante de Poio (Pontevedra) a través de cuatro nuevos registros: dos en Vigo y otros dos en Pontevedra.

Las actuaciones se han llevado a cabo en la mañana de este miércoles. En consecuencia, según ha informado el Instituto Armado, dos personas están siendo investigadas como presuntos autores de un delito de receptación, que sucede cuando existe ocultación o encubrimiento de los efectos de otro delito.

En base a la información que trascendió con anterioridad, el robo se produjo en la madrugada del 18 de marzo, cuando se sustrajo del establecimiento más de 9.000 euros y botellas de vino exclusivas, que son de la marca KETCH.

Posteriormente, la Guardia Civil de Cangas detuvo a dos hombres, de 19 y 24 años y vecinos de Pontevedra. Los agentes realizaron dos registros en los domicilios de los dos varones, donde recuperaron alguno de los objetos robados.