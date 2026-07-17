La redada antidroga con cinco detenidos de un clan en Santiago incautó 40.000 euros, cocaína y marihuana

Redada antidroga en el Banco do Pobre, en Santiago - POLICÍA NACIONAL

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 17 Jul. (EUROPA PRESS) -

La redada antidroga llevada a cabo por la Policía Nacional el pasado 15 de julio en San Ignacio de Loyola, conocido como Banco do Pobre, en Santiago de Compostela, supuso la detención de cinco miembros de un clan familiar, en una operación en la que se incautaron más de 40.000 euros, cocaína, marihuana y hachís.

Según informa la Policía en un comunicado, en esta operación se hicieron tres entradas y registros en domicilios, en una investigación judicializada meses antes en el marco de un plan contra el tráfico minorista de drogas.

En concreto, estas cinco personas han sido detenidas por supuestos delitos contra la salud pública, blanqueo de capitales y organización criminal, quienes presuntamente suministraban droga al menudeo a numerosos toxicómanos del entorno de Compostela.

Después de denuncias anónimas y asociaciones vecinales, además de actuaciones policiales reiteradas en la zona que indicaban la reactivación del punto negro de venta de estupefacientes, los investigadores se centraron en identificar a las personas que surtían de cocaína y heroína, así como los vehículos y los domicilios utilizados por la organización.

Así, la vivienda principal de planta baja disponía de grandes medidas de seguridad, con dos verjas exteriores con cerraduras de seguridad delante de la puerta principal blindada "para dificultar el acceso rápido a la vivienda". De hecho, fue necesario su apertura con medios especiales del Grupo Operativo Especial de Seguridad (GOES). Además, disponía de una ventana trasera con verja a pie de calle para facilitar la entrega inmediata a los consumidores, en una zona oculta de difícil acceso y con poca visibilidad exterior, lo que dificultaba las medidas de investigación policial.

Tras esta actuación, la Policía Nacional da por desarticulada a esta organización. Las intervenciones incluyen: más de 100 dosis de sustancia estupefaciente, entre cocaína, marihuana y hachís; más de 40.000 euros (gran cantidad de bolsas de monedas); dos básculas de precisión; caja fuerte simulada con dos enchufes tipo 'caleta'; envoltorios de plásticos de utillaje utilizado para la manipulación; teléfonos móviles y además de dos vehículos de alta gama.

La investigación ha sido realizada por el grupo de Estupefacientes de la Brigada Local de Policía Judicial, coordinados con otras unidades policiales de la Comisaría de Santiago, de la Brigada de Seguridad Ciudadana. También ha participado la Unidad de Prevención y Reacción en los dispositivos de entrada, detención y registro, donde se utilizaron de apoyo, los guías caninos de la Brigada de Seguridad ciudadana de A Coruña, el GOES Galicia y el helicóptero.

Los detenidos han pasado a disposición judicial del juzgado de guardia competente.