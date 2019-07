Renuncia al acta una edil del gobierno de Democracia Ourensana de Jácome por "discrepancias de organización"

Publicado 07/07/2019 13:56:06 CET

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 7 Jul. (EUROPA PRESS) -

La concejala de gobierno de Democracia Ourensana, Ana Isabel Rebanales Rodríguez, ha presentado su renuncia al acta de concejala y a su cargo en el ayuntamiento de Ourense, debido "a discrepancias internas de organización", "estrictamente de estrategia profesional concerniente a la concejalía que dirige".

Así lo ha informado a través de un comunicado Democracia Ourensana, la formación del alcalde Gonzalo Pérez Jácome --que gobierna con 7 concejales--. El partido explica en su información que Ana Isabel Rebanales es "uno de los valores más importantes en DO y siempre contará con ella para el futuro del partido por su alta capacidad y competencia, tanto política como profesional".

En este sentido, "incluso" plantea que DO estaría abierto a contar con Rebanales como "posible personal de confianza en cualquier momento o lugar". "De hecho, DO siempre confió en Ana Isabel", recoge el comunicado, en el que el partido de Jácome recuerda que Rebanales había sido candidata al Parlamento de Galicia en 2016 por DO.

Sin embargo, atribuye su marcha a las "divergencias y puntos distintos de vista sobre cómo encarar este mandato al mando de la Concejalía de comercio y seguridad ciudadana", como "factores decisivos para que Ana Isabel decidiese no continuar al frente del equipo".

Democracia Ourensana concluye elogiando a Ana Isabel Rebanales Rodríguez "por su enorme valía" y lamentando "profundamente" su decisión de abandonar la corporación.

La renuncia comunicada este domingo es la segunda que registra Democracia Ourensana tras las elecciones municipales, después de la dimisión en junio de Ana Isabel Bertólez por "motivos personales".