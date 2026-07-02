Rescatan del agua a una mujer en parada cardiorrespiratoria en la playa de A Lapa, en Sanxenxo

SANTIAGO DE COMPOSTELA 2 Jul. (EUROPA PRESS) -

Una mujer de 77 años ha sido rescatada en la tarde de este jueves del agua tras sufrir una indisposición y quedar inconsciente mientras se bañaba en la playa de A Lama, en Sanxenxo (Pontevedra).

Según han informado fuentes municipales, la mujer se encontraba a la altura de las bollas cuando empezó a encontrarse mal. Los socorristas del arenal alertaron a una embarcación de Emerxencias de O Grove, que la acercaron a la playa en parada cardiorrespiratoria.

Allí, los socorristas le practicaron la RCP hasta la llegada de la ambulancia medicalizada, que la trasladó posteriormente al Hospital Montecelo.