Rescatan a un padre y un hijo que cayeron por un desnivel mientras realizaban una ruta en Viveiro (Lugo)

SANTIAGO DE COMPOSTELA 10 Ago. (EUROPA PRESS) -

Un padre y un hijo tuvieron que ser rescatados este lunes tras caer por un desnivel de unos dos metros mientras hacían una ruta de senderismo en el municipio lucense de Viveiro.

En concreto, según la información del CIAE 112-Galicia, los afectados realizaban, junto con más personas, una ruta en la Poza da Ferida, en Viveiro, cuando cayeron por un desnivel de unos dos metros.

Durante la caída, recibieron algunos golpes y sufrieron algún arañazo, aunque "nada de importancia", según Emexencias. Aún así, por precaución, fueron trasladados a un centro hospitalario.

Hasta la zona del suceso, que tuvo lugar sobre las 16,30 horas, se desplazaron efectivos de Policía Local, Protección Civil y Urxencias Sanitarias de Galicia 061.

Por otra parte, los servicios de emergencias tuvieron que rescatar en la tarde de este lunes a tres personas y un perro que habían quedado aisladas por la subida de la marea en una pequeña playa de Barreiros.