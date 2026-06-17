Rescatan a un pequeño corzo desorientado en Becerreá (Lugo)

Rescatan a un corzo desorientado en Becerreá (Lugo) - GUARDIA CIVIL DE LUGO

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 17 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil de Lugo rescató el pasado lunes a un ejemplar joven de corzo que se encontraba desorientado en las inmediaciones de la carretera N-VI, a su paso por el término municipal de Becerreá.

Según relatan, el animal, visiblemente asustado, abandonó la vía y accedió al interior del garaje de una vivienda situada en el lugar de Cereixal, donde se refugió.

Tras recibir el aviso, una patrulla de la Guardia Civil se desplazó al lugar y, tras adoptar las medidas necesarias para evitar que el animal sufriera daños o provocara situaciones de riesgo para la circulación, consiguieron capturarlo de forma segura.

Una vez comprobado que el animal se encontraba en buen estado, los agentes procedieron a su traslado y posterior liberación en una zona de monte adecuada para su hábitat natural, alejándolo de las vías de comunicación y garantizando así su seguridad.