Rescatan a un trabajador que cayó en un pozo de cinco metros en O Porto do Son (A Coruña)

Pozo del que fue rescatado un trabajador en O Porto do Son (A Coruña), a 30 de julio de 2026. - BOMBEROS DE BOIRO

A CORUÑA, 30 Jul. (EUROPA PRESS) -

Los servicios de emergencias han rescatado a un trabajador que cayó en un pozo de unos cinco metros de profundidad situado en O Porto do Son (A Coruña). Según el 112 Galicia, el herido permaneció consciente en todo momento y presentaba lesiones en un brazo.

Fue un compañero de trabajo del herido quien alertó a la central de emergencias en torno a las 12.30 horas. Durante la llamada, explicó que su compañero había caído al fondo de un pozo tras romper la tapa. Los hechos sucedieron en el lugar de Loreto, en la parroquia de Noal.

Tras el rescate, fue atendido por el personal del 061, que acudió al punto en ambulancia. En el rescate también intervinieron la Guardia Civil, los Bomberos de Boiro y Ribeira, el GES de Noia y la Policía Local de Porto del Sonido.