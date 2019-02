El Resurrection Fest agota sus abonos de tres y cuatro días

Publicado 15/02/2019 18:39:45 CET

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 15 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Resurrection Fest 2019 ha agotado sus abonos para tres y cuatro días cuatro meses antes de que se celebre el festival, que reunirá en Viveiro (Lugo), del 3 al 6 de julio, a bandas como Slipknot, Slayer y Within Temptation.

En un comunicado remitido a los medios, la organización ha agradecido la "confianza" depositada en el festival que por primera vez agota sus abonos con tanta antelación.

"Tras estos 14 años de trabajo duro, recibir tal reconocimiento por parte del público nos da fuerzas para seguir mejorando año tras año, y deseamos que todo el mundo disfrute de la experiencia Ressurrection Fest en la mayor edición del festival".

El Resurrection Fest Estrella Galicia 2019 ya cuenta con más de una veintena de bandas confirmadas, con nombres como Arch Enemy, Gojira -único concierto en España-, Berri Txarrak, Crisix y Millencolin.

El festival también ha confirmado a Archivo Adxunto, Back in Town, Cabeza de Caballo, Cathexia, Close to the Sky, Control de Plagas, Cordura, Dagla, Kitai, Neila y Perpetual Night.

Todos estos nombres se suman a otros ya anunciados como Slipknot, Slayer, Lamb of God, Parkway Drive, Within Temptation, Trivium, Testament, Cradle of Filth, Kvelertak, Cult of Luna o Converge, entre otros muchos. Toda la información y los abonos están en www.resurrectionfest.es.