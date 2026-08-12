Retenciones de hasta seis kilómetros en la AP-9 a su paso por Padrón (A Coruña) debido a una avería en un vehículo

Retenciones de hasta seis kilómetros en la AP-9, a la altura de Padrón (A Coruña), debido a una avería en un coche y coincidiendo con el eclipse total. - EUROPA PRESS

A CORUÑA, 12 Ago. (EUROPA PRESS) -

Una avería en un vehículo en el kilómetro 84 de la AP-9, a la altura de Padrón (A Coruña), ha provocado retenciones de hasta seis kilómetros en la carretera, coincidiendo con un aumento general del tráfico por el eclipse total de sol que se producirá esta tarde.

Según ha informado la Dirección General de Tráfico (DGT), la incidencia se debe a un vehículo que tuvo que ser inmovilizado en la vía en el mediodía de este miércoles, 12 de agosto. Sin embargo, ya ha sido retirado y el organismo estatal espera que la movilidad pueda reanudarse con normalidad en breves.

Además, ha detectado acumulaciones de tráfico de medio kilómetro en el peaje del punto kilométrico 16, a la altura de Betanzos (A Coruña).

Justamente esta jornada, donde esta provincia será uno de los principales puntos de observación del eclipse, la DGT ha puesto en marcha un dispositivo especial de vigilancia para garantizar la movilidad y la seguridad vial, dado que se esperan entre 400.000 y 1.500.000 desplazamientos adicionales en toda España.