El rey emérito llega a Sanxenxo (Pontevedra) en su sexta visita desde que vive en Abu Dabi

Don Juan Carlos ha aterrizado a las 18,30 de la tarde en Vigo, donde le esperaba su amigo Pedro Campos para trasladarlo hasta su casa de Nanín

PONTEVEDRA, 20 Nov. (EUROPA PRESS) -

El rey emérito Juan Carlos I ha llegado este lunes por la tarde a la casa de su amigo Pedro Campos, en Sanxenxo (Pontevedra), en la que es ya su sexta visita a la localidad desde que en agosto de 2020 se trasladó a vivir a Abu Dabi.

El exmonarca recala una vez más en las Rías Baixas para asistir en las regatas de la clase 6mR dentro de la Copa de España de vela, categoría en la que compite 'El Bribón'. Las pruebas serán durante el fin de semana, empezando ya el viernes.

El avión que le ha vuelto a traer a Galicia venía de Vitoria (País Vasco), donde suele tener revisiones médicas, y ha aterrizado poco antes de las 18,30 horas en el Aeropuerto de Peinador, en Vigo. Allí, como es habitual, le estaba esperando Pedro Campos.

Tras algo más de media hora de coche, ambos han llegado a la casa que el presidente del Club Náutico de Sanxenxo tiene en la zona de Nanín ante las cámaras de la ya habitual comitiva de medios de comunicación que se acumulan en la entrada.

SEXTA VISITA

La de esta semana será la sexta visita a Sanxenxo de Juan Carlos I desde que trasladó su residencia a Abu Dabi en 2020. Como en las anteriores ocasiones, se alojará en casa de su amigo Pedro Campos.

Su última estancia fue entre el 25 de septiembre y el 2 de octubre. Esos días, Juan Carlos I disfrutó de la visita de varios familiares, entre ellos su hermana Margarita, sus sobrinos Alfonso y María Zurita, y su hija la infanta Elena.

En aquella ocasión, el emérito no vio a su hijo pese a que llegaron a estar a escasos 15 kilómetros el uno del otro, ya que Felipe VI participó en la apertura del V Foro La Toja-Vínculo Atlántico en la Illa da Toxa, en O Grove.

Después de su última vez en Sanxenxo, el ex jefe de Estado estuvo en España en una ocasión más. Fueron apenas unas horas, para acudir a la cena privada por el 18 cumpleaños de la princesa Leonor, el pasado 31 de octubre en el Palacio de El Pardo. No obstante, Juan Carlos I no asistió, igual que la reina emérita Sofía, al acto de jura de la Constitución que hizo la heredera al trono en el Congreso de los Diputados.

"¿EXPLICACIONES DE QUÉ?"

Las declaraciones públicas del exmonarca a los periodistas que siguen sus estancias en Sanxenxo suelen limitarse a agradecerles su labor y a responder que se encuentra "muy bien". Sin embargo, sí hubo un par de ocasiones en las que se salió de esa línea.

La más anecdótica fue en mayo de 2022, durante su primera visita a la localidad pontevedresa desde que se marchó a Abu Dabi. Cuando una periodista le preguntó si tenía previsto dar a su hijo alguna explicación acerca de las polémicas que le rodeaban, algunas de ellas de carácter judicial, espetó: "¿Explicaciones de qué?".

Asimismo, en su última estancia hace poco más de mes y medio, don Juan Carlos respondía con un escueto "por supuesto" al ser preguntado sobre si le gustaría quedarse a vivir en España.

