Rey Varela renunciará a su sueldo de alcalde y solo cobrará como senador

La oposición cuestiona el "compromiso" del regidor con la ciudad tras ser designado senador por la comunidad autónoma



FERROL, 26 Jul. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Ferrol, José Manuel Rey Varela, renunciará a su salario como primer edil de la ciudad y solo cobrará el que le corresponde como senador de designación autonómica, según ha anunciado este miércoles.

El regidor quiso "agradecer al presidente Rueda el haber pensado en Ferrol, que es una de las ciudades más importantes de Galicia, y que recaiga en su alcalde la representación de la comunidad autónoma en el Senado es positivo para todos los ferrolanos".

Rey Varela ha asegurado que asume esta responsabilidad "pensando, como siempre he pensado a lo largo de toda mi vida, en Ferrol". "Esto va a permitir que el alcalde pueda estar cuatro días en Madrid, hablando con los ministros, con el presidente del Gobierno de España, defendiendo los intereses de su ciudad".

"Desde luego, voy a seguir dedicado en cuerpo y alma a Ferrol, como he estado estos años y con más intensidad que nunca después de que los ferrolanos mayoritariamente hayan apostado por mí", ha añadido.

En ese sentido, ha señalado que esta designación como senador le va a permitir a las arcas municipales del Ayuntamiento de Ferrol "ahorrarse el sueldo de alcalde". "En ningún caso voy a cobrar dos sueldos; desde luego, si asumo esta responsabilidad es pensando en Ferrol y en los intereses de Ferrol", ha apostillado.

CRITICAS DE LA OPOSICIÓN

La designación ha provocado las críticas de los tres grupos de la oposición. Así, el PSOE lo considera un "grave error", además de constituir "un fraude y una falta de palabra y de compromiso del actual regidor, que durante toda la precampaña y la campaña electoral vendió a bombo y platillo un compromiso total e inequívoco con la ciudad".

Para Ángel Mato, secretario xeral del PSOE local y exalcalde, el "ferrolanismo" de Rey Varela "duró escasamente un mes". "Esta es una traición clara a los ferrolanos y a las ferrolanas", ha asegurado Mato, quien, además, sospecha que la decisión estaba "perfectamente planificada" y que demuestra que "no quería ser alcalde".

Por su parte, el portavoz municipal del BNG, Iván Rivas, ha manifestado que Ferrol necesita "un alcalde a tiempo completo que no tenga que repartir su tiempo y dedicación a Ferrol con la defensa de los intereses del Partido Popular en Madrid".

Además, señaló que es "una muy mala noticia que el alcalde se someta voluntariamente a la disciplina de los intereses de su partido en Madrid, lo que impedirá que pueda afrontar con las manos libres muchos de los graves problemas que tiene esta ciudad".

Por último, Ferrol en Común cree que el sistema parlamentario actual "merece una honda revisión, pues la Cámara Alta a día de hoy tiene un papel más simbólico que real, por lo que nuestra opinión sobre el nombramiento de Rey Varela se ve condicionada por dicha reforma".

En cualquier caso, explica, Ferrol en Común desea que "esta etapa que abre el actual alcalde de Ferrol no descuide los intereses de los ferrolanos y las ferrolanas y que no suponga su ausencia en nuestra ciudad por ocuparse de otros asuntos que no sean los locales, cuestión para la que fue elegido". "Ferrol --finaliza la formación-- necesita un compromiso político fuerte y a tiempo completo".