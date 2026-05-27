Rueda confía en que Miguel Lorenzo repita como candidato a la Alcaldía de A Coruña: "Está haciendo un magnífico trabajo"

Archivo - El presidente del PPdeG, Alfonso Rueda, en un acto de partido junto al presidente del PP local de A Coruña, Miguel Lorenzo, y otros miembros de la formación - Álvaro Ballesteros - Europa Press - Archivo

A CORUÑA, 27 May. (EUROPA PRESS) -

El titular del Ejecutivo gallego y presidente del PPdeG, Alfonso Rueda, ha mostrado su confianza en que el actual presidente del PP local coruñés y portavoz del grupo municipal en el consistorio coruñés, Miguel Lorenzo, repita como candidato a la Alcaldía.

"Está haciendo un magnífico trabajo", ha asegurado a preguntas de los medios de comunicación en la ciudad herculina con motivo de una visita a las instalaciones de la empresa Coca-Cola. No obstante, ha precisado que será el próximo mes cuando se anuncien los candidatos de las ciudades.

"Tenemos una estrategia o una planificación de presentación de los candidatos, empezando por los de las ciudades", ha señalado para recordar que será en junio cuando anuncien los candidatos o candidatas de las ciudades.

Rueda ha afirmado entender "las especulaciones" después de que se difundiese la posibilidad de que Miguel Lorenzo no repitiese como candidato, pero ha insistido en que el PP es un partido de "pocas improvisaciones y de mucho trabajo".

"No me corresponde a mí decir quién va a ser, sinceramente, aunque sea presidente, yo creo mucho en los procedimientos internos que en el Partido Popular de Galicia funcionan", ha recalcado para emplazar a respetar los plazos de los órganos del partido para la toma de decisiones.

RESPALDO AL TRABAJO DE LORENZO

No obstante, ha trasladado su respaldo a Miguel Lorenzo "por el trabajo hecho hasta ahora durante muchos años en la oposición y por las expectativas futuras". "Además, viendo los nerviosos o nerviosas que se ponen algunos o algunas, creo que Miguel Lorenzo está haciendo un magnífico trabajo".

"Y por lo tanto, si me preguntan cuál es mi opinión, que su trabajo es magnífico", ha insistido para subrayar que una cosa es lo que le guste a él "y otra lo que se tenga que decir". "Yo espero sinceramente que coincida, pero nunca me oirán a mí decir que tal persona va a ser el candidato", ha apostillado.