Rueda conocía desde febrero la denuncia contra Villares por agresión sexual

Justifica que la marcha del conselleiro se produce esta semana porque es cuando hubo "el primer pronunciamiento judicial"

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 5 Jun. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, ha afirmado que conocía desde el mes de febrero la denuncia contra el hasta ahora conselleiro do Mar, Alfonso Villares, quien ha dimitido ahora por estar investigado por una supuesta agresión sexual.

"En el mes de febrero, el exconselleiro Alfonso Villares me comunica que recibe una llamada a la comisaría de Ferrol donde dice que hay una denuncia contra él y si desea prestar voluntariamente declaración. Él acude, presta esa declaración, me comenta que es por una denuncia por unos hechos que habían acaecido un par de meses antes", ha relatado en declaraciones a los medios. "O sea, que me comenta cuando termina de hacerla, cuando vuelve a Santiago", ha agregado.

Tras ser conocedor en febrero de esta denuncia después de que Villares declarase en comisaría, Rueda le dijo que debía mantenerlo "informado" de "cualquier otra novedad" y "cualquier otro pronunciamiento".

"No vuelve a tener ninguna otra comunicación después de la declaración en comisaría hasta que esta semana, el viernes pasado, recibimos en la Xunta de Galicia una comunicación del Tribunal Superior de Xustiza preguntando si esta persona, Alfonso Villares, es aforada, y esta misma semana me comunica que recibe una notificación con su imputación", ha proseguido en sus explicaciones ante los medios.

SU MARCHA SE PRODUCE TRAS "EL PRIMER PRONUNCIAMIENTO JUDICIAL"

Cuestiona sobre por qué decidió no cesar a Villares en febrero, cuando tuvo conocimiento de la denuncia, Rueda ha justificado que la marcha del conselleiro ocure "en cuanto se produce ese pronunciamiento judicial" al estar investigado por agresión sexual contra la modelo y presentadora ferrolana Paloma Lago.

"Por supuesto, nosotros respetaremos cualquier pronunciamiento judicial. Tanto que en cuanto ha habido el primer pronunciamiento judicial, el primero hemos actuado en consecuencia, y la consecuencia es la que ustedes saben, renuncia al aforamiento y juzgado como cualquier ciudadano normal", incide. "Yo creo que todo el mundo entiende que hay una denuncia, él presta una declaración y tenemos que estar a lo que decida un juzgado".

"Fíjense ustedes que simplemente lo que han hecho es su imputación para que pueda declarar en un juzgado acompañado de un abogado. Simplemente eso ha motivado su separación. Él mismo lo pidió, yo lo acepté y lo entendí, creo que es lo correcto, su salida del gobierno". "Hemos hecho lo que teníamos que hacer", ha añadido Alfonso Rueda.

Repreguntado sobre si ya en febrero sabía que la denuncia era por una agresión sexual, Rueda ha reconocido que: "Él (Villares) me comenta, lógicamente, lo que le comentan al llegar a comisaría, las circunstancias y me hace un pequeño resumen". "Él me explica la situación, me explica su actuación y le digo que, oye, muy bien, cualquier pronunciamiento que se produzca a partir de ahora, cualquier nuevo movimiento, por supuesto, me informas", ha aseverado el titular del Gobierno autonómico.

Insiste en que "no se produce nada más después de eso, después de esa prestación de declaración voluntaria", según dice, "hasta esta semana que recibe esa imputación", a raíz de lo cual Villares ha dimitido como conselleiro.

"Yo confío en la justicia", ha dejado claro. "Contrariamente a lo que estamos viendo estos días, no me escucharán ustedes nunca criticar a jueces, decir que están actuando sesgadamente. Yo lo único que pido, y creo que se entiende perfectamente, es la máxima celeridad posible en que esto se resuelva y la justicia será la que tenga que resolver".

Sobre la marcha de Villares remarca: "Ahora creo que toma la decisión adecuada, renuncia al aforamiento en el momento en que toma su imputación; será enjuiciado por un juzgado ordinario".

ABRAZO A VILLARES

Este jueves, el propio Rueda ha abrazado a Villares durante el acto de toma de posesión de la nueva conselleira do Mar, Marta Villaverde.

A su llegada al acto en el compostelano Pazo de Raxoi, Villares ha dicho que se encuentra "tranquilo" y "afectado", pero asegura ser "absolutamente inocente porque es así".