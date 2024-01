Rueda convoca a 'barones' del PP a un acto en A Coruña este fin de semana y Feijóo estará en Galicia el siguiente

Ratifica que el líder del PP participará en la campaña gallega porque "suma" y augura que Sánchez visitará Galicia "mucho menos" porque "resta"

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 8 Ene. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Xunta y candidato a la reelección en las elecciones gallegas del 18 de febrero, Alfonso Rueda, celebrará este fin de semana en A Coruña un acto con los 'barones' de su partido.

Tras su proclamación como candidato este domingo, los populares han activado su maquinaria electoral al máximo y los dos próximos fines de semana preparan actos de calado en la Comunidad. En este contexto, Rueda se rodeará de los presidentes y presidentas de su partido, según ha avanzado en un desayuno informativo en Madrid organizado por Europa Press.

Fuentes consultadas por Europa Press han aclarado, además, que el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, también tiene previsto visitar la comunidad el fin de semana siguiente para participar en otro gran acto político de los populares.

No en vano, ha defendido con contundencia que él quiere que Feijóo participe en la campaña gallega --ya se había avanzado que lo haría con intensidad--. "Es más, me gustaría que viniera el señor Sánchez también. Tengo mucho interés en que estén los dos. Me encantaría que fuera, pero, por obvias razones, va a ir lo mínimo", ha remarcado, quien previamente ha denunciado los "incumplimientos" del Gobierno con Galicia.

Pero ha contrapuesto que, igual que Feijóo, quien dirigió la Xunta durante 14 años, "suma" en una campaña electoral en su tierra, el presidente del Gobierno "resta".

SÁNCHEZ ESTARÁ "MUCHO MENOS" QUE FEIJÓO

Así, ha insistido en que estará "lo mínimo". "Estuvo una vez, 20 minutos, llegó en Falcon y fue a Navantia, no nos avisó. Luego pasó un momento por el mitin del PSdeG y se fue, ni siquiera se quedó hasta el final. Yo creo que esto va a ser lo que pase en campaña", ha augurado, antes de recalcar: "Ya verá como la presencia de Sánchez en campaña es mucho menos que la de Feijóo".

"Pero simplemente porque él suma, conoce perfectamente Galicia y va a aportar mucho. Creo que en el otro lado pasa todo lo contrario, aunque a mí me gustaría que viniera mucho. Precisamente me da pie para preguntarle por cosas (pendientes con Galicia)", ha concluido.