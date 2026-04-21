Rueda insiste en que las bajas son "un problema" y Pontón apunta a la "incompetencia" de la Xunta

La portavoz nacional del BNG, Ana Pontón, pregunta al presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, en la sesión de control en el Parlamento de Galicia. Pazo do Hórreo. - PARLAMENTO

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 21 Abr. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, ha vuelto a reiterar que las bajas labores son "un problema" ante el que la Administración autonómica "tiene que actuar" porque "se están perdiendo miles de horas de trabajo", mientras que la portavoz nacional del BNG, Ana Pontón ha achacado las bajas a la "incompetencia" del Gobierno gallego que "en lugar de reforzar la sanidad pública le da más poder a las mutuas que paga la patronal".

El plan de control de las bajas anunciado por el titular del Ejecutivo autonómico en el Debate del Estado de la Autonomía (DEA) ha centrado la pregunta de la líder de la oposición en la sesión de control al presidente celebrada este martes en la Cámara.

Así, Pontón ha iniciado su intervención exponiendo los "60.000 millones de euros de coste anual de la corrupción", así como las "122.000 horas extra gratuitas que cada semana hacen los trabajadores" y que, según ha explicado, suponen "un fraude de 160 millones cada año", además de señalar las "666 personas fallecidas en accidentes laborales entre los años 2014 y 2025"

"Ni el coste de la corrupción, ni el fraude de las horas extra, ni tampoco el coste que significa esta altísima mortalidad le preocupa a Rueda", ha reprochado la portavoz del Bloque, lamentando que la "medida estrella" de la Xunta sea "perseguir por tierra, mar y aire a los trabajadores de baja" porque son "vagos y maleantes que fingen estar enfermos".

En este sentido, Pontón ha defendido que Galicia es "la segunda comunidad con menos bajas de todo el Estado" y, a pesar de ello, Rueda "criminaliza a los trabajadores para tapar su incompetencia política".

En este contexto, ha puesto el foco en una sanidad pública "colapsada", con "21 psicólogos" para atender en los centros de salud, al tiempo que "para el gurú Rueda la culpa de que las bajas duren mucho es de los trabajadores que fingen depresión".

"¿La duración de las bajas laborales es un problema? Por supuesto, porque cada día que un trabajador espera por una prueba, consulta o diagnóstico es un día más que empeora su salud y su capacidad de recuperación. Le pregunto, ¿va a reforzar la sanidad pública para garantizar ese derecho o va a seguir criminalizando a la clase trabajadora?", ha insistido.

Asimismo, en su segunda intervención, Pontón ha reprochado a Rueda "que diga que los gallegos son vagos y maleantes" cuando ejercen "el derecho a coger una baja cuando están enfermos".

PLAN CONTRA EL FRAUDE DE HORAS EXTRA

Por todo ello, Pontón ha propuesto un plan de lucha "contra el fraude de las horas extra" que, ha recordado, "está robando 160 millones de euros cada años a los trabajadores".

"Ponga en marcha un plan para mejorar las condiciones laborales y de seguridad", ha reclamado la líder de la oposición, que ha vuelto a exigir a Rueda que actúe "en el ámbito de la sanidad" para "dejar de tener una atención primaria colapsada".

"HAY QUE ACTUAR"

A continuación, el presidente de la Xunta ha insistido en que "hay un problema" ante el que la Administración "tiene que actuar", argumentando que "se están perdiendo miles de horas de trabajo" y hay "el doble de bajas en España que en la Unión Europea", además de que Galicia es "la segunda comunidad con bajas más largas y con más jornadas laborales perdidas".

"Usted está en lo de siempre y esta es su nueva bandera del 'No'", ha afeado Rueda, que ha aprovechado para acusar a Pontón de ser ella quien habla de que "los trabajadores son vagos y maleantes".

"Nosotros no decimos nada de eso. Decimos que se pierden horas por el absentismo y hay que mejorar el proceso, internamente, en los procesos sanitarios, y externamente. Todo aquel que tenga derecho porque está enfermo, no es que tenga derecho, es que hay que cuidarlo especialmente, pero todos los que puedan estar cometiendo algún tipo de fraude, eso no puede ser", ha reflexionado.

También ha animado a la portavoz nacionalista a hablar con "los autónomos empleadores que tienen uno o dos trabajadores y tienen uno de baja" o con los trabajadores "cumplidores" que "tienen que cubrir las ausencias de sus compañeros".

"La mayoría de conductores cumple las normas, eso no significa que no haya que hacer controles. La inmensa mayoría de los trabajadores gallegos son honestos y están de acuerdo en que hagamos cumplir las normas", ha ejemplificado.

MODELO ECONÓMICO

Por su parte, el portavoz del PSdeG, José Ramón Gómez Besteiro, ha cuestionado en su pregunta al presidente de la Xunta el modelo económico de Galicia que, en su opinión, "no funciona".

Ha argumentado que mientras España "crea empleo a un ritmo del 2,46%, Galicia se queda en la mitad" y la bajada del paro en la Comunidad gallega "no llega al 4%", además de que los salarios están "entre los más bajos". "Se trabaja igual, pero se cobra menos, ¿ese es su modelo?", ha cuestionado Besteiro en su pregunta en la sesión de control, que ha centrado en la moción de censura que el PP estudia en el Ayuntamiento de Lugo.

En la réplica, Rueda ha defendido que Galicia tiene "cada vez mejores cifras económicas", afeando al portavoz socialista que fuese a Madrid "a pedir que no se nos diera dinero europeo a proyectos industriales a Galicia" y que "desenchufaran de la potencia eléctrica" a la provincia de Lugo, entre otras cosas.

"Nosotros hacemos todo lo que está en la mano de un gobierno serio. Si el Gobierno echase una mano, las cosas podrían ir mucho mejor", ha reivindicado Rueda.