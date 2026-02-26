Rueda, sobre los recursos del Gobierno a eólica y dependencia: "Fueron decisiones políticas, lo jurídico poco les vale"

El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, participa en la inauguración de la nueva sala de espera de Oncología del Complexo Hospitalario Universitario de Santiago (CHUS) - DAVID CABEZÓN @ XUNTA

El presidente de la Xunta de Galicia, Alfonso Rueda, se ha referido este jueves al levantamiento por parte del Tribunal Constitucional de la suspensión de la normativa gallega eólica y de dependencia recurrida por el Gobierno, al que afea que "de poco le valgan los razonamientos jurídicos" ante "decisiones políticas" con las que "se retuerce, por decirlo suavemente, la Constitución".

En declaraciones a los medios ofrecidas tras visitar la nueva sala de espera de Oncología del Hospital Clínico de Santiago, Rueda ha insistido en que si esto los planteasen "otras comunidades autónomas de las que depende Pedro Sánchez, no se hubieran atrevido en ningún caso a plantearlos (los recursos)".

"Estamos viendo cómo se hace una interpretación respecto a cualquier cosa que hace Galicia de la Constitución absolutamente estricta y después le quitan la razón. Sabemos lo que pasó con la ordenación del litoral. Estamos viendo retorcimientos, por decirlo suavemente, de la Constitución para favorecer a las comunidades autónomas que están sosteniendo ahora mismo la Moncloa", ha lamentado.

Además, ha subrayado que cuando el Gobierno gallego hace una actuación, sobre todo una ley, "en ningún caso" se plantea nada que no cuente con el visto bueno de la asesoría jurídica, "hecho con mucho rigor".

Así, respecto al plan de choque de la dependencia, ha acusado al Gobierno de hacerlo "para ahorrarse dinero que gasta en otros lugares", y respecto de la repotenciación eólica, "tendrán que explicar algún día lo que, para mí, es inexplicable". "¿Por qué se oponen a que donde hay muchos molinos eólicos, nosotros queramos poner muchos menos? Eso le parece mal y aún no sabemos por qué", ha señalado, animando además a las organizaciones ecologistas a pronunciarse sobre este extremo.

Respecto a la idoneidad de que retiren el recurso, se muestra tajante: "Por supuesto. El primer recado el Tribunal Constitucional se lo acaba de mandar", ha afirmado.

Con todo, no se ha mostrado confiado, recordando que esas conversaciones para la retirada se tuvieron antes del recurso. "Pidieron explicaciones, argumentos, hablaron con nuestros técnicos y nuestros jurídicos. Y ya ven el resultado, no valió para nada", ha lamentado.

"Creo que fueron decisiones políticas, absolutamente políticas, por lo que los razonamientos objetivos, jurídicos, de poco les valen", ha aseverado, apuntando además que es "el mismo camino que con la ordenación del litoral". "Nos enteramos después de intentar explicarles que cumplía la Constitución. Un día nos enteramos sin previo aviso de que nos presentaban el recurso y ya conocen el final. Espero que hayan aprendido de esos antecedentes. A ver si tenemos suerte", ha señalado.

LEY ESTATAL BEBIDAS ENERGÉTICAS

Por otra parte, ha reivindicado la "delantera" de Galicia respecto a la prohibición de bebidas energéticas a menores, tras haber anunciado el Ejecutivo estatal una norma como con la que ya cuenta la comunidad.

"Es una necesidad. Tuvo acogimiento no solo entre los profesionales de la sanidad, entre la gente que más trata con los jóvenes, sino que creo que la sociedad en general se da cuenta de que había un problema. De que está creciendo muchísimo el consumo y de que son perjudiciales para la salud, sobre todo a ciertas edades", ha defendido.

"Me alegro mucho de que en Galicia seamos pioneros. Y si el Gobierno central quiere tomar ejemplo, pues perfecto, estará acertando. Y siempre lo digo, cuando acierta, que son pocas veces, se lo reconocemos", ha concluido.