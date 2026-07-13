Rueda reprocha el "preventivo" recurso sindical "sin conocer" el plan de la Xunta para reducir bajas

El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda - DAVID CABEZON @ XUNTA

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 13 Jul. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, reprocha que se interponga un recurso "preventivo" por parte de la CIG "sin conocer" el plan del Gobierno gallego para reducir las bajas laborales en las empresas de la comunidad.

Así se ha pronunciado a preguntas de los periodistas en rueda de prensa después del Consello sobre el recurso anunciado por la central nacionalista. Poco después, CC.OO. informó de que también adoptará medidas legales contra el plan de la Xunta.

"Está claro que le interesa poco lo que queremos hacer. Ya no es que se echara fuera del diálogo social, no quiso estar desde el principio", ha recriminado Rueda a cuestiones sobre la posición de la CIG, que denuncia desde hace años que el diálogo social es utilizado por la Xunta para "blanquear" sus políticas y las demandas de la patronal.

Por su parte, CC.OO., que sí participa en el diálogo social, abandonó el grupo de trabajo sobre este asunto tras la primera reunión de constitución, al considerar que era "un paripé" de la Xunta, ante los anuncios sobre medidas realizados al margen de este foro.

"Para tener información hay que estar en los foros. Esto es un recurso preventivo y sin conocer siquiera lo que quiere hacer la Xunta", ha censurado el titular de la Xunta.

Así las cosas, ha apelado al "famoso diálogo" al "que apelan algunos y después nunca practican".

"CÁNCER"

Más adelante, ha evitado referirse a las palabras del líder nacional del PP, Alberto Núñez Feijóo, cuando tildó de "cáncer" esta problemática, y ha insistido en que el de las bajas laborales "es un tema complejo".

Por su parte, Rueda asume que las administraciones tienen "que mejorar mucho", pero subraya que "la parte que pueda haber de fraude tiene que ser combatida".

En este sentido, entiende que "hablar de este problema es bueno" y reitera que "no es de recibo" que la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, "diga que es un problema inventado, porque no lo es".

"Sinceramente, creo que es un problema que está afectando a nuestra economía y productividad", ha destacado. Al respecto, espera que "en este mismo mes, en las próximas semanas" la Xunta sea "capaz de presentar en el diálogo social una propuesta sobre absentismo". "Resultaba más sencillo esperar a que hablen otros o no hacer nada", ha afirmado.