Rueda responderá sobre Altri y financiación local en un pleno en el que comparecerá Diego Calvo por los trenes

Reunión de la Xunta de Portavoces del Parlamento de Galicia

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 18 Feb. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, responderá a las preguntas que los líderes de la oposición, Ana Pontón (BNG), y José Ramón Gómez Besteiro (PSdeG), le harán en la sesión de control del pleno del Parlamento de Galicia sobre el proyecto de Altri para Palas de Rei (Lugo) y la financiación local.

La sesión, que tendrá lugar los próximos días 24 y 25 de marzo, incluirá la comparecencia del conselleiro de Presidencia, Xustiza e Deportes, Diego Calvo, quien abordará la sitaución del transporte ferroviario en Galicia.

Además, se abordará, tras su inclusión en el orden del día por la vía de urgencia y lectura única, el anteproyecto de Ley que incluirá el pago en efectivo para las deducciones fiscales en libros y material escolar.

Con esta acción, el Gobierno gallego busca acelerar la aprobación de la norma, reduciendo los plazos, para que las familias puedan acogerse a la deducción fiscal en el impuesto sobre la renta de las personas físicas por la adquisición de libros de texto y material escolar aunque comprasen los libros en efectivo, una opción que no se incluía en la medida aprobada a través de la ley de acompañamiento de los presupuestos de 2026.