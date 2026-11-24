Reunión de la Xunta de Portavoces del Parlamento de Galicia - PARLAMENTO DE GALICIA

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 24 Nov. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, responderá en el próximo pleno del Parlamento, que tendrá lugar los días, 1 y 2 de diciembre, a las preguntas de la líder del BNG, Ana Pontón, sobre los cambios en el canon eólico, y del del PSdeG, José Ramón Gómez Besteiro, sobre su relación con el Gobierno central.

En la sesión plenaria, que tendrá lugar después de las elecciones generales que se celebran este domingo, día 29 de enero, comparecerá la conselleira de Vivienda e Planificación das Infraestruturas, María Martínez Allegue, para presentar las propuestas de su departamento para facilitar el acceso a la vivienda.

Así lo han avanzado este martes los grupos tras la reunión de la Xunta de Portavoces, en la que han explicado que también se ha fijado de plazo hasta el próximo 9 de diciembre para que los grupos presenten sus propuestas para la renovación de la plaza de magistrado del TSXG pendiente, así como para la elección de tres senadores por designación autonómica --dos del PP y uno del BNG--. Precisamente, sobre las normas para designar una terna de juristas para la plaza de magistrado, el PSdeG y el BNG han votado en contra al criticar su "falta de pluralidad y de proporcionalidad".

La primera en comparecer ante los medios ha sido la viceportavoz parlamentaria del PSdeG, Lara Méndez, quien ha avanzado que el jefe de filas de su formación preguntará a Rueda cómo piensa abordar los asuntos prioritarios con el Gobierno. Un asunto que también abordarán con una proposición no de ley a través de la que emplazarán a la Xunta "dejar de boicotear" las políticas estatales de vivienda y ejercer la "competencia exclusiva" que le da el Estatuto de Autonomía.

La interpelación será al conselleiro de Sanidade, Antonio Gómez Caamaño, por el Plan de reforma de la atención primaria y comunitaria, que Méndez considera "propaganda con mucho bombo, pero con poco contenido". Otra iniciativa de los socialistas reclamará un plan de turismo integral más allá del Camino y pondrá el foco en el Xacobeo 2027, que empieza en cinco semanas "sin que se conozca ni programa ni calendario ni localización".

La moción de los socialistas pedirá la denegación definitiva de Altri ante una "falta de transparencia brutal" y más control y rendición de cuentas en las sociedades en las que la Xunta es socia mayoritaria. También reclamará acelerar los proyectos industriales estratégicos con garantías de sostenibilidad.

En las preguntas, el PSdeG pedirá un calendario para hacer efectiva la transferencia de la AP-9 y el compromiso de facilitar el tramo final de la autovía de la Costa da Morte y reclamará que la Xunta financie, con el Ayuntamiento de Vilamartín de Valdeorras, el desescombro pendiente en San Vicente de Leira desde los incendios de 2025.

Por su parte, el viceportavoz parlamentario del BNG Luís Bará ha avanzado que la líder de la formación, Ana Pontón, preguntará al presidente "por qué sigue beneficiando a las eléctricas en vez de poner la energía al servicio de la sociedad". Y es que, según ha denunciado, el Gobierno del PP pretende aprobar, a través de la ley que acompaña a los presupuestos, un nuevo "pelotazo fiscal" para beneficiar a las empresas eólicas que están repotenciando los parques instalados en Galicia. Todo ello al pretender que "las eléctricas puedan instalar más potencia y que a cambio, paguen menos impuestos".

El BNG, además, llevará al próximo pleno una iniciativa para reclamarle al PP en la Xunta que cumpla el acuerdo parlamentario que le obligaba a presentar antes de finalizar el año 2026 una nueva planificación hidráulica y un nuevo plan de financiación hasta 2032, con la participación de las administraciones, de 800 millones, "como mínimo", para obras de abastecimiento y saneamiento.

Como proposición no de ley, el Bloque defenderá, además, una iniciativa sobre derechos lingüísticos al asegurar que en pleno 2026 "no se respetan los derechos de las personas gallegohablantes ni tan siquiera en la Administración.

Las conocidas "aulas senda" en la educación centrarán, por otra parte, una de las interpelaciones del pleno, que las considera "un paso más en la segregación del alumnado". "La Xunta del PP, en vez de incrementar las inversiones y el personal especialista para atender al alumnado con necesidades educativas especiales, lo que hace es sacarlos de las aulas para ahorrar recursos y segregarlos, que es algo que, además, prohíbe la Lomloe", ha argumentado Bará.

También como interpelación, el BNG llevará al pleno el "incumplimiento en su inmensa mayoría" de la Estrategia del sector lácteo 2025/2025. Además, preguntará al Gobierno gallego por la destrucción del puente de Baxeles en Vilamarín de Valdeorras "a consecuencia de la mala gestión tras los incendios de 2025", por la situación que atraviesa la planta de silicio de Ferroglobe, con amenaza de ERE, o sobre el proyecto para la instalación de una planta de baterías de almacenamiento de energía eléctrica en la parroquia de Belesar, en Chantada.

INICIATIVAS DEL PPDEG

Tras la Xunta de Portavoces, además, el portavoz parlamentario del Grupo Parlamentario Popular, Alberto Pazos, ha avanzado que el PP centrará sus iniciativas en la defensa del bienestar social, de los sectores productivos gallegos y en la exigencia de responsabilidad al Gobierno de Sánchez.

Así, Pazos ha explicado que el Grupo Popular defenderá una proposición no de ley para seguir reforzando el sistema gallego de dependencia, al destacar que ya cerró el primer trimestre de 2026 con 93.892 personas atendidas, un 20% más que en el mismo periodo del año anterior y seis veces más que en 2009.

Pazos, que ha señalado que Galicia cuenta con una ratio de atención del 99,4%, ha puesto en valor los resultados del plan de choque puesto en marcha por la Xunta en enero de 2025 y ha denunciado la falta de compromiso del Ejecutivo estatal, que incluso "recurrió" este plan de la Xunta tratando de "frenar una medida pionera" para las personas con dependencia reconocida.

La segunda iniciativa del Grupo Popular, tal y como ha indicado, estará centrada en la defensa de la industria conservera gallega. Para ello, a través de una proposición no de ley, instarán a la Xunta a continuar impulsando una estrategia conjunta con Anfaco-Cytma y reclamarán al Gobierno de España que defienda en Bruxelas el reconocimiento del atún en conserva como producto sensible, excluyendo la liberalización arancelaria prevista en el acuerdo de libre comercio entre la Unión Europea y Tailanda.

En la sesión plenaría, además, el PP preguntará a la Xunta por la futura PAC, al advertir que el acuerdo europeo no garantiza la financiación necesaria para asegurar la rentabilidad de las explotaciones, apoyar las rentas del sector y favorecer el relevo generacional.

Los populares, además, preguntarán por el portal Casa 47 al denunciar el "fracaso de la oferta" de vivienda del Gobierno de Sánchez: "Apenas 99 viviendas e A Coruña y Lugo, dejando fuera seis de las siete grandes ciudades".

La última pregunta abordará la evolución económica de la comunidad. Un asunto sobre el que el portavoz parlamentario del PPdeG ha destacado que los últimos datos comparativos sitúan a Galicia a la cabeza de España en la mejora del PIB per cápita y de la productividad.