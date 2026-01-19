Rueda transmite su apoyo por el accidente de Adamuz: "Galicia permanece al lado de Andalucía"

Archivo - Rueda en una comparecencia ante los medios. - DAVID CABEZÓN @ XUNTA - Archivo

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 19 Ene. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, se ha mostrado "consternado" por el "grave accidente" de tren registrado en Adamuz, en Córdoba, donde se computan hasta el momento al menos 39 fallecidos y 152 heridos.

A través de las redes sociales, Rueda ha trasladado "todo su apoyo" a las familias de las víctimas y a las personas heridas, así como el reconocimiento a la "labor incansable" de los equipos de emergencias que están atendiendo a las personas afectadas.

"Galicia permanece al lado de Andalucía", ha trasladado.