Rueda ve "oportunismo" en el adelanto y pide que todo el voto, "por correo incluido", tenga "máximas garantías"

Alfonso Rueda comparece tras el Consello. - DAVID CABEZÓN-XUNTA

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 5 Oct. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, ha afeado a su homólogo estatal, Pedro Sánchez, adelantar las elecciones generales al 29 de noviembre por "oportunismo", si bien cree que en esta ocasión, el "interés personal" del jefe de filas del PSOE coincide con "el sentido común" y lo que, a su juicio, anhela "la mayoría de ciudadanos" tanto gallegos, como españoles. "No podíamos seguir así", ha sentenciado.

Rueda ha sugerido que Sánchez busca "adelantarse" al impacto de los casos judiciales que afectan a su entorno y, además de incidir en cómo se tomó la decisión acompañándola de "encuestas" para analizar opciones, ha sugerido que detrás del paso elegido "habría un poco de todo: oportunismo, demagogia y, menos interés general, cualquier cosa".

"Valoró lo que más le convenía a él personalmente. Estoy absolutamente seguro", ha remarcado, muy crítico, además, con la exposición del anuncio por parte del presidente estatal. Para Rueda, Sánchez trata de "levantar muros" y "enfrentar" a los ciudadanos. "Esta es una buena ocasión para derrumbarlos definitivamente con el voto democrático", ha llamado.

Más allá, convencido de que a Galicia "lo que más le interesa" es un cambio en el Ejecutivo estatal, el presidente ha sido también cuestionado, tras la reunión semanal del Consello de la Xunta, acerca de si comparte con la madrileña Isabel Díaz Ayuso su llamamiento a no ejercer su derecho al voto por vía postal.

"Mire, yo lo que estoy de acuerdo es en que todo el sistema de voto, incluido el voto por correo,tenga las máximas garantías. Y esta vez con algunas cosas que hemos visto, especialmente", ha remarcado.

LA VIVIENDA, "UN BUEN MOTIVO PARA DISCUTIR SIEMPRE"

En una campaña que estará marcada por el problema de la vivienda, Rueda ha defendido que es "un buen motivo para discutir" tanto en periodo electoral como "siempre". "Es la primera preocupación de los gallegos ahora mismo y, por tanto, creo que es un buen escenario para hablar de lo que cada uno hizo y de cómo priorizó con realidades y no con promesas o puros anuncios de propaganda", ha esgrimido.

A modo de ejemplo, se ha referido al balance de vivienda que llevó a la reunión de su Ejecutivo y, tras defender que la Xunta ha invertido mucho más en vivienda que el Gobierno central, ha considerado que la campaña electoral supone "una magnífica ocasión para seguir hablando de esto".

SIN DESCARTAR CAMBIOS EN SU GOBIERNO

El también líder del PPdeG ha afirmado que no entra en sus planes aprovechar a modo de "oportunidad" las candidaturas a las Cortes para acometer una modificación de Gobierno, pero sin descartar, al tiempo, que como ocurrió en 2023, el líder del PP y expresidente gallego, Alberto Núñez Feijóo, pueda "llamar" a algún conselleiro.

"Estoy muy satisfecho con mi Gobierno, con mis conselleiros y conselleiras. La ocasión anterior fueron llamados (e integrados en las listas de las generales de Feijóo) y yo entendí que fue una decisión adecuada, que si el presidente los necesitaba y siempre que ellos estuviesen de acuerdo, respondiesen a esa llamada", ha argumentado.

"Esa situación se sigue manteniendo ahora", ha esgrimido Rueda, quien ha precisado, en todo caso, que la convocatoria se conoce desde hace apenas unas horas y no ha pensado en esa coyuntura. "Desde luego yo no tengo ninguna intención de aprovechar las elecciones; si yo no estuviese contento con un conselleiro o conselleira no estaría esperando una ocasión, lo haría y ya está", ha zanjado.

CAMPAÑA "EN POSITIVO"

Finalmente, Rueda ha dado por hecho que la carrera hacia las urnas estará marcada por las "descalificaciones" y ha apuntado al planteamiento de Sánchez, al que ha atribuido un intento de "dividir" entre "buenos y malos", y de "levantar muros".

Enfrente, convencido de que los españoles quieren "lo contrario", ha manifestado su deseo de que su partido "hable de propuestas" y de "todas las cosas que hay que hacer para que el país vuelva a funcionar". "Que sea una campaña en positivo", ha apostillado.

ANA VÁZQUEZ, ¿FUERA DE LAS LISTAS?

Finalmente, sobre si la ourensana Ana Vázquez, protagonista del episodio del gas pimienta en el Congreso, quedará fuera de las listas, ha recalcado que el incidente fue "desafortunado", pero ha advertido que, tras lo visto en este mandato, que sean "algunos partidos" los que los demanden, es "un disparate y un juego" en el que no entrará.

"Faltaría más que los que miran para otro lado con muchísimas cosas que estamos viendo se pongan exquisitos cuando afecta a los demás", ha zanjado.