El Salón del Cómic de A Coruña celebrará en agosto su XXII edición con propuestas creativas diversas

El Salón del Cómic 'Viñetas desde o Atlántico' de A Coruña celebrará, del 5 al 11 de agosto, su XXII edición con propuestas creativas "diversas" y "autónomas", según su director, el dibujante Miguelanxo Prado, en alusión a la presencia de autores con distintas facetas y en algunos casos con obras sin una editorial detrás.

Junto al concejal de Culturas del Ayuntamiento de A Coruña, José Manuel Sande, Miguelanxo Prado ha destacado la presencia, entre otros, de la creadora británica Isabel Greenberg, que presentará su primera saga y sus fábulas feministas con una exposición de los originales de sus novelas gráficas 'The Encyclopedia of Early Earth' y 'The one hundred nights of Hero'.

David Sala será otro de los creadores presentes, en una edición en la que se mostrará la obra del autor mexicano Tony Sandoval; el madrileño Antonio Navarro; el dibujante y guionista ferrolano Abel Alves o el catalán Albert Monteys. Además, la poeta gallega Yolanda Castaño presentará sus poemas ilustrados por dibujantes gallegos.

TINTIN

El personaje de 'Tintín' será también protagonista de la muestra que 'Viñetas desde o Atlántico' instalará en la sala de exposiciones del Palacio Municipal de María Pita. Y es que, según ha explicado Miguelanxo Prado, se exhibirá una colección de fans de Tintín que incluye ediciones "en todas las lenguas en las que se hizo la traducción", ha explicado el director del festival coruñés.

Por otra parte, por primera vez, las calles de la ciudad acogerán el arte del cómic. Será de la mano de Acción Cultural Española, que presentará '¿Pintas o Dibujas?', una exposición que propone al transeúnte "caminar" enre viñetas. En ella, dibujantes abordan el arte clásico y contemporáneo.

Como en otras ediciones, la Sala Salvador de Madariaga acogerá la exposición de originales galardonados en el Premio Castelao de Banda Deseñada, de la Diputación de A Cpruña, a lo que se sumarán propuestas como encuentros con los autores o talleres para un público infantil.