Sanidade rechaza negociar "de modo exclusivo" con el sindicato que promueve la huelga "y no con el resto"

García Comesaña subraya que hay demandas de la organización convocante que "ya están incluidas" en los pactos de Mesa Sectorial

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 12 Abr. (EUROPA PRESS) -

El conselleiro de Sanidade, Julio García Comesaña, ha rechazado negociar "de modo exclusivo" con la Confederación Estatal de Sindicatos Médicos (CESM), que promueve la huelga indefinida que arrancó el martes, "y no con el resto de sindicatos" que sí están en la Mesa Sectorial: CIG, CCOO, UGT, CSIF y Satse.

Durante su respuesta a una pregunta oral formulada en el pleno del Parlamento gallego por el diputado del PP Alberto Pazos, el conselleiro ha reivindicado el "diálogo" que mantiene con todas las organizaciones, "tengan mayor o menor representación sindical".

Dicho esto, García Comesaña ha recordado que su departamento se reunió en varias ocasiones con la CESM, antes y después de anunciar la huelga, pese a que no cuenta con representación en la Mesa Sectorial.

Por eso, ha señalado que Sanidade no puede "admitir negociar de modo exclusivo" con esta organización "y no con el resto". No en vano, ha ofrecido a CESM que participa "en esas conversaciones" sea cual sea el resultado de las elecciones sindicales previstas para el mes de mayo.

PETICIONES "YA INCLUIDAS" EN ACUERDOS

El conselleiro ha garantizado que buena parte de las peticiones de CESM "ya están incluidas en los acuerdos" alcanzados en la Mesa Sectorial. Así, ha destacado el calendario de negociación del plan de ordenación de recursos humanos firmado el 31 de marzo con CCOO, UGT, CSIF y Satse --la CIG decidió no adherirse--.

Se trata de un acuerdo de intenciones que recoge hasta finales de año qué cuestiones se van a abordar, como establecer los días 24 y 31 de diciembre como de especial significación para todos los facultativos y aplicar nuevos incentivos para jornadas de tarde y deslizantes, y para la tutorización de los MIR, entre otras.

A mayores, tal y como se había comprometido tanto con CESM y con el Consello Galego de Colexios Médicos, el conselleiro de Sanidade ha vuelto a posponer a la segunda mitad del año la negociación sobre "la reforma del complemento específico" que actualmente no pueden cobrar los profesionales que compatibilicen su labor en la pública y en la privada.

Además, se ha ratificado en el compromiso de que la remuneración de las guardias de los médicos del Sergas se mantenga "en la media nacional, que es donde está", incluso en casos en los que esta media se eleve. Así, ha reiterado en que ofrecerá a CESM "participar" en este diálogo con independencia de su representatividad.

Todo ello lo ha afirmado el conselleiro después de que Alberto Pazos (PP) le preguntase por las medidas alcanzadas en la Mesa Sectorial en los últimos meses. El popular ha destacado especialmente el acuerdo de intenciones para negociar el plan de recursos humanos y ha lamentado que "no contase con la unanimidad" de los sindicatos porque la CIG, el "sindicato de cabecera del BNG", se descolgó.

También ha cargado Pazos contra las organizaciones que pretenden "imponer planteamientos maximalistas", en alusión velada a CESM, y ha vinculado tanto la postura de esta central como las críticas de la oposición --BNG y PSdeG-- con la celebración en mayo de las elecciones sindicales y municipales.

PEDIATRAS EN BUEU

Por otra parte, el conselleiro de Sanidade ha respondido a una pregunta formulada en el pleno por el diputado del Bloque Paulo Ríos, acerca del "déficit" de pediatras en el centro de salud de Bueu (Pontevedra), donde las dos facultativas estuvieron de baja durante semanas hasta que ahora una se acaba de reincorporar.

Al respecto, García Comesaña ha destacado que se pudo atender a los niños con intersustituciones y prolongaciones de jornadas, dada la falta de pediatras en las listas de contratación.

En cualquier caso, ha señalado que las dos médicas de niños del centro de Bueu atienden en total a 1.271 pacientes, con un cupo de 604 y 667 tarjetas sanitarias asignadas a cada una, respectivamente. Mientras tanto, la media gallega está situada actualmente en los 960.

Por esto mismo, el conselleiro ha asegurado que en este municipio tienen "margen suficiente" para que, ahora que se reincorporó una de las dos pediatra, se pueda prestar la atención en el municipio.