Sanidade respeta que los profesionales no retomen las peonadas, acción "voluntaria", pero reitera su deseo de negociar

Archivo - El conselleiro de Sanidade, Antonio Gómez Caamaño, en declaracione a los medios. Foto de archivo - MONICA ARCAY CARRO - Archivo

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 27 May. (EUROPA PRESS) -

El conselleiro de Sanidade, Antonio Gómez Caamaño, respeta que no se retomen las peonadas por el momento, dado que son voluntarias y además una medida de presión por la huelga contra el Estatuto Marco, e insiste en que lo único que puede hacer la Consellería es "dialogar e intentar llegar a acuerdos".

En declaraciones a los medios este miércoles en Vigo, el conselleiro ha insistido en el diálogo y la negociación, puesto que detrás de las listas de espera y las pruebas retrasadas hay pacientes. "Hay que intentar llegar a un acuerdo para que vuelvan", ha apuntado.

Con todo, no ha profundizado en la marcha de las negociaciones y ha remarcado que "no se puede obligar a los profesionales a hacer autoconcertación". "Así que ni cuento ni dejo de contar -con que se retomen-", ha señalado.

En cuanto a cifras, ha detallado que la autoconcertación supone, de media y aproximadamente, un 14 o 15% de lo que es la actividad de la lista de espera de la actividad quirúrgica. El año pasado, ha comentado, se llevaron a cabo en torno a 30.000 cirugías en actividad autoconcertada, por lo que no se puede negar el impacto del cese de esta actividad.