Santalices invita al Papa León XIV a visitar Santiago y recuerda a los gallegos afectados por la oleada de incendios

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 30 Dic. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Parlamento de Galicia, Miguel Ángel Santalices, ha participado este martes como delegado regio en el acto de Traslación de los restos del Apóstol Santiago, y ha realizado la ofrenda recordando a los gallegos afectados por la oleada de incendios de este verano, al tiempo que, a punto de comenzar la antesala de la celebración del Año Santo 2027, ha apuntado que "sería un honor" contar con la visita del Papa León XIV, al que ha invitado a "abrazar al Apóstol, como ya hicieron varios de sus antecesores".

Los actos de la Ceremonia de Traslación comenzaron minutos después de las 11.00 horas en la Praza do Obradoiro, donde el delegado regio, bajo un sol de invierno, pasó revista a las tropas en formación y, posteriormente, saludó a los invitados, entre los que se situaban autoridades civiles y militares.

Ya dentro de la basílica compostelana, la comitiva se ha sumado a la procesión interior de la Catedral de Santiago, portando una imagen relicario del Apóstol Santiago, mientras se ha lanzado el botafumeiro.

Santalices, que ha hecho su ofrenda en gallego y en castellano, ha defendido el "espíritu del diálogo" y ha esgrimido que "ni el radicalismo ni la división" son "armas" que "permitan combatir" los ataques externos y, "mucho menos", cuando la "perdida de la cohesión" se vuelve un "riesgo" para una Unión Europea que "tiene que proyectar una única voz y reivindicar su protagonismo en una nueva configuración internacional".

Así, ha subrayado que se debe preservar la "convivencia democrática" ya que "ninguna dictadura va a ser nunca mejor que una democracia, por muy imperfecta que sea".

"EXTRAER LECCIONES" DE LA OLEADA DE INCENDIOS

El delegado regio, también ha tenido palabras para recordar a los gallegos que, en verano, vieron cómo el fuego "batía peligrosamente en sus pueblos, sus paisajes y en sus vidas".

En este sentido, como ourensano, ha agradecido a los ciudadanos y a los profesionales que afrontaron "con valentía" la oleada de incendios que este verano y ha incidido que se deben "extraer lecciones" de esta situación extraordinaria y "aparcar la contienda política, para que no se vuelva a repetir".

Por ello, ha llevado ante el Apóstol la petición de que Galicia cuente con una base permanente de la Unidad Militar de Emergencias (UME) en Toén.

UNA SOCIEDAD "SIN EXTREMISMOS NI EXCLUSIONES"

Tras la ofrenda, en su homilía, el arzobispo de Santiago, Francisco José Prieto Fernández, ha apelado a construir una sociedad "en paz, sin extremismos ni exclusiones", cimentada en la verdad, la justicia y la libertad.

Desde la catedral de la ciudad compostelana, el arzobispo ha hecho referencia al papel histórico del Camino de Santiago como símbolo de una Europa construida desde la convivencia y la hospitalidad. "Hoy Europa necesita reencontrar su alma, no cerrándose, sino reafirmando los valores que la hicieron posible: dignidad humana, solidaridad, justicia y responsabilidad", ha apuntado.

Así, monseñor Prieto también ha hecho referencia a la crisis de la vivienda o la migración que "interpelan directamente la conciencia social y confrontan con preguntas profundas". "No hablamos de cifras, sino de personas", ha recalado.

De esta forma, recordando al papa Francisco, ha insistido en que "nadie puede quedar descartado" y la fraternidad "debe traducirse en decisiones concretas". "Acoger, proteger, promover e integrar es una tarea exigente, pero necesaria para una sociedad verdaderamente humana. No nos debilita, nos fortalece. La seguridad no puede lograrse a costa de la dignidad", ha pronunciado.