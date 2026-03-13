El seguimiento de la huelga de médicos de atención primaria ronda el 2,9% en el turno de tarde de este viernes

Archivo - Sede de la Consellería de Sanidade y del Servizo Galego de Saúde (Sergas), en San Lázaro, Santiago de Compostela. - EUROPA PRESS - Archivo

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 13 Mar. (EUROPA PRESS) -

El seguimiento de la huelga de médicos de atención primaria convocada por el sindicato O'Mega en el turno de tarde de este viernes ha sido del 2,89%.

Por áreas sanitarias, el seguimiento en el área sanitaria de A Coruña e Cee fue del 1,92%; en la de Santiago de Compostela e Barbanza, 0,88%; en la de Pontevedra e O Salnés, 2,44%; y en la de Vigo, 9,38%.

La huelga no ha tenido seguimiento en el turno de tarde en las áreas sanitarias de Ferrol; Lugo, A Mariña e Monforte de Lemos; y Ourense, Verín e O Barco de Valdeorras.

MODIFICACIÓN SERVICIOS MÍNIMOS

Este viernes el Diario Oficial de Galicia (DOG) publicaba una modificación de los servicios mínimos estipulados para la huelga. Consultadas por Europa Press, fuentes de la Consellería de Sanidade han explicado que esto se debe a que, de continuar el paro de O'Mega, coincidirá la semana que viene con los convocados por este sindicato y Simega contra el Estatuto Marco.