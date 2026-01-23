La sentencia de la Audiencia Provincial incrementa las indemnizaciones a las víctimas de Angrois

Archivo - Varias personas con una pancarta y carteles durante una concentración de las víctimas de Angrois, en la estación de tren de Santiago, a 24 de julio de 2024, en Santiago de Compostela, A Coruña, Galicia (España). Víctimas del accidente del tren A - César Arxina - Europa Press - Archivo

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 23 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Audiencia Provincial de A Coruña acoge las peticiones de las víctimas que recurrieron la sentencia de primera instancia e incrementa las indemnizaciones establecidas en la sentencia de primera instancia.

En concreto, la sala confirma la responsabilidad civil de Renfe y del maquinista, por lo que la aseguradora, QBE, deberá hacer frente a las indemnizaciones en las cuantías fijadas en la sentencia, que ascienden --las que están especificadas-- a más de 22 millones de euros, de los cuales en torno a 12 millones corresponden a familiares de fallecidos y 10 a las personas que sufrieron lesiones.

El fallo del juzgado de lo penal condenaba al maquinista y al ex director de seguridad de Adif, pero la Audiencia ahora absuelve a este último y el conductor del tren queda como único responsable.

Contra la decisión de la jueza de lo penal se interpusieron un total de 108 recursos, a los que hay que sumar las partes que se adhirieron a ellos.

Respecto a los fallecidos, las magistradas tienen en cuenta la reforma del año 2015 del baremo que se utiliza en los accidentes de tráfico, por lo que amplía el número de familiares que tienen derecho a ser indemnizados.

Y, en cuanto a las personas que sufrieron lesiones, no rebaja en ningún caso las cantidades que en su día consignó QBE. De hecho, en la mayoría de los casos, las incrementa.

La plataforma de víctimas, que durante más de 10 años protagonizó múltiples protestas y reuniones para exigir que se conociese la "verdad" de lo ocurrido en Angrois, donde murieron 80 personas, se mostró crítica también en su momento con que Fiscalía pusiese el foco en las indemnizaciones, al interpretar que con ello buscaba 'tapar' su reivindicación de responsabilidades --penales y políticas-- por el descarrilamiento.