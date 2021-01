El Sergas pide a las áreas sanitarias que envíen a Saúde Pública las listas del personal llamado a vacunar

Una instrucción interna recuerda a las gerencias la "necesidad" de "revisar" los listados para que los citados estén "en primera línea"

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 26 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Servizo Galego de Saúde (Sergas) ha pedido a las gerencias de las siete áreas sanitarias que envíen los listados del personal que se vaya a vacunar al Servizo Central de Prevención de Riscos Laborais, para que sean "revisados" por la Dirección Xeral de Saúde Pública" antes de su citación.

A través de una instrucción interna, a la que ha tenido acceso Europa Press, el Sergas ha recordado a las direcciones la "necesidad" de que "revisen" estos listados para que quien reciba las dosis "sea quien cumpla los requisitos indicados", es decir, los que estén en "primera línea".

Además, asegura que estos trabajadores que conforman el grupo prioritario "serán vacunados la próxima semana" conforme a la disponibilidad de vacunas.

De igual modo, en la misma comunicación a las áreas sanitarias, el Sergas ordena habilitar en cada centro de gestión "un buzón" a cargo del servicio de personal para "canalizar" incidencias que se produzcan en la vacunación del personal de primera línea.

Entre las incidencias, menciona aquellos casos en los que "por error o cualquier otra circunstancia" estos trabajadores "no fueron incluidos" en los listados, así como aquellos que no fueron vacunados "por estar ausentes debido a procesos de IT (incapacidad temporal) u otras causas".

POLÉMICAS POR VACUNACIONES NO PRIORITARIAS

Esta instrucción dirigida a las áreas sanitarias se producen en plena polémica en España debido a diferentes cargos y colectivos que recibieron la primera dosis de la vacuna contra la covid-19 sin tener prioridad.

El primer caso conocido en Galicia fue el de 17 trabajadores informáticos del área sanitaria de Pontevedra-O Salnés, aunque el sindicato CESM apuntó este lunes que esta cifra alcanzaría a unos 200 trabajadores no prioritarios.

Asimismo, este martes trascendía --a raíz de una denuncia de la CIG-- que el equipo directivo del Hospital da Mariña, en Burela (Lugo), se había vacunado contra la covid-19. Sin embargo, el Sergas asegura que se cumplió con el protocolo porque compaginan sus cargos con "realizar actividad asistencial" y están "en contacto" con pacientes de coronavirus.

Precisamente, el presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, pidió este lunes a las gerencias de las áreas sanitarias que evitasen "errores" en el proceso de vacunación de sus profesionales, si bien justificó que "miles de personas" integran los listados de colectivos prioritarios y "la infalibilidad no existe".

Y también reclamó que si alguien es llamado para vacunarse y sabe que "no está en primera línea", lo notifique y renuncie a esa primera dosis "porque la necesitan los sanitarios o no sanitarios que están relacionados con patología covid".