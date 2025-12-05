El servicio de bus de Santiago está inoperativo por piquetes de la huelga de transporte

Archivo - Parada de bus en Santiago - EUROPA PRESS - Archivo

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 5 Dic. (EUROPA PRESS) -

El servicio de bus de Santiago está inoperativo este viernes por la actuación de piquetes con motivo de la huelga de transporte convocada en la provincia de A Coruña.

El Ayuntamiento de Santiago ha informado de que la presencia de piquetes esta mañana ha impedido la salida de los servicios mínimos de bus urbano desde Amio.

Igualmente, la huelga ha provocado problemas para los viajeros en la estación intermodal que no han podido viajar en autobús interurbano.

A partir de las 11,00 horas de este viernes están convocadas protestas en las ciudades de Santiago, A Coruña y Ferrol.

Habrá cuatro jornadas de huelga, convocada por CIG, UGT y CC.OO., en respuesta a la parálisis en la negociación y en demanda de un convenio colectivo "digno".

El calendario de paros, acordado por las asambleas de trabajadores y trabajadoras "de forma unánime", dará comienzo este viernes, día 5, continuará el 12, 15 y 19 y "afectará a todo el servicio, excepto a la Compañía de Tranvías de A Coruña, ya que dispone de convenio propio".