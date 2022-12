Los servicios y hospitales del Sergas reciben 12 galardones en los premios del diario especializado 'Gaceta Médica'

El conselleiro de Sanidade, Julio García Comesaña, en los premios Best In Class 2022

El conselleiro de Sanidade, Julio García Comesaña, en los premios Best In Class 2022 - XUNTA

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 1 Dic. (EUROPA PRESS) -

Los servicios asistenciales y hospitales del Servizo Galego de Saúde (Sergas) han sumado un total de 12 galardones en los Premios Best In Class, que entrega anualmente el diario especializado Gaceta Médica.

El conselleiro de Sanidade, Julio García Comesaña, ha sido el encargado de recoger --durante la gala celebrada en la noche del miércoles-- los dos premios otorgados directamente al propio departamento autonómico.

El primero reconoce la estrategia diseñada desde la consellería para el área de oncología y el segundo premia el abordaje de las enfermedades raras, según detalla la Xunta en un comunicado remitido a los medios este jueves.

Los diez galardones restantes fueron a parar a distintos servicios de los hospitales gallegos. Para el de Santiago fueron los premios a sus servicios de cardiología y neurología; mientras que el de A Coruña recogió los de área asistencial de neurociencias, urgencias, unidad del dolor y mejor servicio de medicina preventiva y salud pública.

Por su parte, el de Pontevedra recibió el galardón al mejor servicio de dermatología, a la mejor organización integrada en atención primaria y a la unidad de hepatitis C. Por último, los Best In Class 2022 también reconocieron los servicios de atención primaria de A Estrada como el mejor centro de salud.