Sigue la búsqueda del bañista desaparecido en la playa de Barra, en Cangas (Pontevedra)

Archivo - Playa de Barra, en O Hío, Cangas (Pontevedra). - AYUNTAMIENTO DE CANGAS - Archivo

PONTEVEDRA, 31 May. (EUROPA PRESS) -

La búsqueda de un bañista en la playa de Barra, en la parroquia canguesa de O Hío, continúa en la mañana de este domingo bajo la coordinación de la Guardia Civil, que ha incorporado un helicóptero. Además, la Axencia Galega de Emerxencias (Axega) movilizó a su unidad de drones durante la pasada de noche.

En el operativo activado durante la tarde del sábado, también participan efectivos de Salvamento Marítimo; Gardacostas de Galicia, que ha movilizado a su helicóptero de rescate Pesca I; la Policía Local, y Protección Civil de Cangas.

El 112 Galicia tuvo constancia de lo ocurrido pasadas las 18.00 horas a través de la llamada de particulares que se encontraban en el arenal cangués. Los alertantes señalaron que la persona solía bañarse en esa zona, que llevaban tiempo sin verla y que existía la posibilidad de que no hubiese conseguido salir del agua.

Entonces, se movilizó a los medios mencionados, que actúan coordinados por la Guardia Civil. Están desplegados por tierra, mar y aire para tratar de localizar a la persona. Se cree que esta puede rondar los 70 años, pero se desconoce su edad concreta al no haberse presentado la denuncia.