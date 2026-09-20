Silvio Rodríguez en A Coruña: voz impecable, destreza instrumental y compromiso social en plena forma

Silvio Rodríguez en una actuación - CEDIDA PRODUCTORA

A CORUÑA, 20 Sep. (EUROPA PRESS) -

La pista y las gradas del Coliseum de A Coruña se llenaron totalmente la noche de este sábado para escuchar y sentir el reencuentro del pueblo gallego con el trovador cubano Silvio Rodríguez, quien a las puertas de los 80 años de edad mantiene su voz impecable y su destreza instrumental en plena forma, con un compromiso social siempre presente.

Quizás acostumbrados a los delirios de estrellas que se creen con el derecho a disponer del tiempo de sus seguidores, algunos asistentes aún no habían tomado asiento cuando el compositor y sus siete escuderos musicales arrancaron a las 21.00 horas el recital.

"Quiero dedicar este concierto a una mujer gallega con la que tuve la suerte de ser su amigo: Begoña Caamaño", fueron las primeras palabras de Silvio Rodríguez en recuerdo a la escritora y periodista a la cual fue dedicado este año el Día das Letras Galegas. Precisamente, hace unos días se lanzó la nueva versión de la canción 'O teu nome é bandeira', en la cual el cubano canta por primera vez en gallego, junto a Uxía.

Un respetuoso silencio acompañó al cantante durante los temas nuevos que interpretó en la primera parte del concierto, pero cuando en tercer lugar sonó 'Sueño con serpientes', ya se intuyó lo que iba a ocurrir en el segundo tramo del recital: un coro de almas de distintas edades canturreando emocionados sus letras.

CLAMOR AL UNÍSONO

'Escaramujo', 'Pequeña serenata diurna', 'Canción del elegido', 'El necio', 'Te doy una canción' o 'Por quien merece amor' fueron muy tarareadas, pero por supuesto, 'Ojalá' es posible que no dejase a ningún asistente con sus cuerdas vocales inmóviles, a juzgar por el coro que intentaba llegar al tono de un Silvio, como siempre, afinadísimo.

Si Luis Eduardo Aute, su gran 'Mano a mano', hubiese levantado la cabeza, sencillamente proclamaría: 'La Belleza', tema que interpretó de forma conmovedora, tan solo acompañado de la magistral flauta de Niurka González, su esposa, y al piano Malva Rodríguez, la hija de ambos.

REFERENTES ÉTICOS

Sobrevoló también el Coliseum Pepe Mujica, a quien junto a "su gran mujer", Lucía Topolansky, el cubano dedicó un tema "basado en dichos y actitudes" del referente moral uruguayo. El compromiso social del trovador cubano se vistió también con un pañuelo palestino, a la vez que leía el poema sobre Auschwitz de su compatriota Luis Rogelio Nogueras.

El final de 'Halt' --"Pienso en ustedes y no acierto a comprender como olvidaron tan pronto el vaho del infierno"-- puso en pie a la gran mayoría de espectadores unidos en la consigna "Palestina vencerá". Las palabras de José Martí, "el apóstol de la libertad de Cuba", resonaron también en el Coliseum, al igual que lo hizo 'Viene la Cosa', como denominan los cubanos a la situación que vive la isla.

Tras 23 canciones durante dos horas, Silvio Rodríguez y sus siete músicos dieron por finalizado el concierto, entre un prologado aplauso de un público en pie que se quedó con las ganas de sentir también '¿Dónde pongo lo hallado?", 'La Maza', 'Óleo de mujer con sombrero', 'Playa Girón'... Son tantas a los largo de 59 años sobre los escenarios... Lo esperamos pronto, maestro.