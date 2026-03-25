El Sindicato de Estudiantes se suma a la huelga docente del 28 de abril, que la Xunta tacha de "estrategia política"

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 25 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Sindicato de Estudiantes ha anunciado este miércoles que se sumará a la jornada de huelga docente que está convocada para el próximo 28 de abril en Galicia por los sindicatos CIG-Ensino y STEG, así como por Asembleas Abertas do Ensino Público. Por su parte, el conselleiro de Educación, Ciencia, FP e Universidades, Román Rodríguez, ha enmarcado esta convocatoria en una "estrategia política" que "fomenta el conflicto".

Consultado por Europa Press este miércoles en un acto en Santiago de Compostela, el conselleiro ha vinculado esta movilización con "un entramado nacionalista de izquierdas" liderado por "el BNG, la UPG, la CIG y otras instituciones".

"Intentan presentar o dibujar una Galicia que no es así, hoy le toca a Sanidad, mañana a Educación, pasado a Política Social y así sucesivametne", ha aseverado.

Además, ha insistido en que "existe un marco de negociación" vigente desde octubre de 2023 con el que, según ha defendido, "se han salvado 500 escuelas unitarias" y se han reducido "de forma progresiva" las ratios, situando en 20 los alumnos por aula en cuarto y quinto de infantil, "cuando la ley estatal marca 25".

Sin embargo, la organización estudiantil ha acusado a la Consellería de "encabezar una cruzada contra la libertad de expresión en los institutos" y de "atacar el gallego sin disimulo". Asimismo, ha denunciado "clases abarrotadas, centros en malas condiciones y falta de material", entre otras cuestiones.

"Estudiantes, profesores y profesoras iremos a la huelga educativa para pararlo todo en nuestros centros de estudio y llenar las calles contra la política de recortes, los ataques y las privatizaciones de la Xunta del PP", ha trasladado la organización en una nota de prensa.