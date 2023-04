Sindicatos en Mesa Sectorial, "contentos" por conseguir un acuerdo de condiciones "para todo el personal" del Sergas

CCOO, UGT, CIG, Satse y CSIF reivindican su pacto frente al de CESM y reconocen que hasta última hora tuvieron "sobre la mesa" una huelga

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 21 Abr. (EUROPA PRESS) -

Los sindicatos representados en la Mesa Sectorial del Servizo Galego de Saúde (Sergas) está "muy contentos" por el "buen acuerdo" alcanzado con la Administración en la noche del jueves porque, a diferencia del que firmó la Confederación Estatal de Sindicatos Médicos (CESM) el miércoles, se aplicará a "todo el personal" de la sanidad pública gallega, los 43.000 trabajadores fijos y temporales más los residentes en formación.

Así lo han señalado este viernes en una rueda de prensa celebrada en Santiago los portavoces en materia sanitaria de CIG, Manuel González Moreira; CCOO, Javier González; y UGT, Javier Martínez; así como del sindicato de Enfermería Satse, Malules Carbajo.

En concreto, el acuerdo firmado sobre las 23,00 horas con el conselleiro de Sanidade, Julio García Comesaña, entre otros representantes de la Administración, recoge subidas retributivas del 7,9% para las guardias en días laborables y del 15,6% para domingos y festivos. También subirán los complementos de nocturnidad y festividad.

No obstante, el documento incluye asuntos que no son puramente económicos, como la aplicación de la jornada de 35 horas para todo el personal del Sergas a partir del año 2025. Será a través de reducciones progresivas aplicadas los sábados que comenzarán ya el 1 de julio de este 2023, con una disminución de 21 horas, y continuará en los dos años siguientes: 49 horas en 2024 y 42 horas en 2025.

Las organizaciones han destacado en rueda de prensa que este convenio "no surgió ayer por generación espontánea", sino que es una negociación que "viene de atrás", según ha manifestado Javier González (CCOO).

"Es un acuerdo de mejora de las condiciones de trabajo y retributivas de todo el personal del Sergas. No se queda nadie atrás", ha incidido, no sin recordar que lo que había conseguido CESM --que no está en la Mesa Sectorial-- el miércoles para desconvocar la huelga afectaba "a un grupo concreto de trabajadores", los médicos.

González Moreira (CIG), por su parte, ha valorado que el documento firmado el jueves "nace de la necesidad de mejorar las condiciones de trabajo y retributivas del conjunto de trabajadores del conjunto de la sanidad pública", en Atención Primaria y en Hospitalaria.

Y es que, tal y como ha puntualizado el secretario de CIG-Saúde, lo "fundamental era conseguir aportarle calidad de vida" al personal, que ejerce en un ambiente de "sobrecarga", con ratios "muy por debajo" de lo necesario y con un "déficit evidente" de recursos humanos.

Todo esto se hacía "evidente" después de unos años de pandemia que tuvo un "coste sobre la salud laboral" de los profesionales. Por eso, se hacía "necesario un acuerdo que no solo recogiera mejoras retributivas".

LA POSIBILIDAD DE HUELGA ESTUVO "SOBRE LA MESA"

Por parte del sindicato de Enfermería Satse, Malules Carbajo ha desvelado que la reunión de la Mesa Sectorial, fue "muy complicada y muy extensa", ya que se inició a las 10,00 de la mañana y concluyó 11 horas después.

Además, "se complicó mucho" porque previamente --y fuera del órgano habitual de negociación-- la Administración había firmado un acuerdo con CESM que el resto de centrales veían "totalmente insuficiente". "Las condiciones económicas eran importantes, indudablemente, pero las laborales lo son mucho más para todos los trabajadores", ha insistido Carbajo.

De hecho, Javier Martínez (UGT) ha reconocido que hasta "un minuto antes del acuerdo" hubo "sobre la mesa una convocatoria de huelga en ciernes para todo el personal" del Sergas, sobre todo después de la experiencia del conflicto que protagonizó CESM en solitario.

"No entendemos en qué el acuerdo firmado con una organización sindical, que no criticamos, beneficia a la calidad asistencial", ha sentenciado Martínez.

OTROS ASUNTOS

Con todo, se quedaron fuera de la Mesa Sectorial del jueves otras reivindicaciones. La secretaria general de Satse en Galicia espera abordarlas "en breve", como por ejemplo las condiciones del "solape de jornada", es decir, el tiempo que un empleado hace de más para trasladarle la situación de los pacientes cuando un compañero le da el relevo. Esto ha quedado para septiembre.

También ha quedado pendiente hablar del complemento específico. Sobre esto, Malules Carbajo ha advertido que para los enfermeros "está muy bajo" con respecto a otras autonomías. En todo caso, el Sergas se comprometió con CESM a abordarlo a lo largo del mes de junio para que a partir del año que viene puedan cobrarlo también los médicos que compatibilicen su labor en la privada y en la pública.

Desde UGT, Javier Martínez ha celebrado que este acuerdo permitirá "aumentar la estabilidad" y convertir la gallega en una "administración del siglo XXI". Y se hizo, además, por "la vía de la negociación".

Este acuerdo se ha alcanzado en el marco del diálogo por el plan de ordenación de recursos humanos, tras el calendario firmado el pasado 31 de marzo por todas las centrales a excepción de la CIG --no porque no estuviese de acuerdo, sino porque quería ir más allá--.

Por ahora no hay más reuniones fijadas, pero sí hay "previstas muchas" sobre cuestiones como las ratios de profesionales de hospital, entre otras.

En el horizonte próximo están fijadas las elecciones sindicales para el 11 de mayo, aunque intentan que este proceso "no influya" en sus negociaciones y acuerdos con la Administración.

CSIF: "ES UN MUY BUEN ACUERDO"

En similares términos se pronuncia, en declaraciones a Europa Press, el portavoz del área sanitaria de CSIF Galicia, Carlos Castro, quien no ha estado en la rueda de prensa.

Castro destaca que el alcanzado el jueves es un "muy buen acuerdo" que incide en asuntos no solo retributivos, sino también de condiciones laborales como la reducción horaria a aplicar desde julio.

El representante de CSIF coincide en que fue un encuentro "tenso", porque había colectivos de trabajadores que, tras el acuerdo que alcanzó el Sergas con CESM y que afectaba únicamente a los médicos, estaban presionando para que se convocase una huelga si no había mejoras para ellos.

"La huelga estuvo encima de la mesa", reconoce Castro, aunque también destaca que "gracias" a estos sectores --sanitarios y no sanitarios-- se consiguió el acuerdo que extiende las mejoras a enfermeros, auxiliares, técnicos y administrativos, entre otros.