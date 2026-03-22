'Sirat' arrebata el Mestre Mateo a Mejor Película a 'Antes de Nós', que iguala el récord histórico de premios

El director Oliver Laxe (c) durante el photocall previo a la gala de los XXIV Premios Mestre Mateo, en el auditorio Fuxan os Ventos, a 21 de marzo de 2026, en Lugo, Galicia (España). - Carlos Castro - Europa Press

LUGO 22 Mar. (EUROPA PRESS) -

'Sirat' se ha alzado con el premio a Mejor Película en los XXIV Premios Mestre Mateo y se lo ha arrebatado a 'Antes de Nós', la gran nominada de esta edición. Sin embargo, la cinta de Ángeles Huerta sobre Castelao ha igualado el récord histórico de premios de 'Dhogs', de Andrés Goteira.

La película era finalista en hasta 18 categorías, de las que se ha llevado 13 premios. Entre ellos, Huerta ha sumado su segundo galardón a Mejor Dirección. La producción destacó en una gran noche de protagonismo femenino, en la que el 70% de premios recayeron en mujeres.

Mientras el film de Oliver Laxe ha ganado a Mejor Música Orginal, para Kanding Ray, y Mejor Sonido, para Amanda Villavieja, 'Antes de Nós' ha concentrado la mayoría de galardones artísticos y técnicos. Mejor Guion, para Pepe Coira, y Mejor Dirección de Producción, para Lucía Caramelo, son otros de los premios que ha obtenido.

Por otra parte, 'Weiss & Morales' ha ganado a Mejor Serie; 'Cos pés na terra', a Mejor Programa, y '360 Curvas', de Alejandro Gándara y Ariadna Silva, a Mejor Documental.

La gala se ha celebrado esta noche en el Auditorio Fuxan os Ventos en Lugo y ha estado presentada por Trisha Fernández y el humorista Federico Pérez. En representación institucional, han acudido la vicepresidenta segunda del Gobierno, Yolanda Díaz, y el conselleiro de Cultura, José López Campos, entre otros.