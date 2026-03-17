La situación de la sanidad gallega y las consecuencias de la guerra centrarán las preguntas a Rueda en el pleno

Reunión de la Xunta de Portavoces del Parlamento de Galicia - PARLAMENTO DE GALICIA

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 17 Mar. (EUROPA PRESS) -

La situación de la sanidad pública gallega, en un contexto de huelga de los médicos, y las consecuencias de la guerra en Oriente Medio centrarán las preguntas que los líderes del PSdeG, José Ramón Gómez Besteiro, y del BNG, Ana Pontón, harán al presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, en el próximo pleno del Parlamento de Galicia.

Así lo han avanzado este martes los grupos parlamentarios tras la reunión de la Xunta de Portavoces de la Cámara gallega, que ha fijado el orden del día del pleno que tendrá lugar los próximos días 24 y 25 de marzo.

La sesión arrancarán con el debate para la aprobación definitiva de la modificación de la Ley de salud de Galicia para reforzar la protección del personal del ámbito sanitario frente a las agresiones.

Además, incluirá la comparecencia del conselleiro de Educación, Ciencia, Universidades e Formación Profesional, Román Rodríguez, quien abordará la modernización del modelo de la formación profesional.