La situación de la sanidad gallega y las consecuencias de la guerra centrarán las preguntas a Rueda en el pleno

Reunión de la Xunta de Portavoces del Parlamento de Galicia - PARLAMENTO DE GALICIA

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 17 Mar. (EUROPA PRESS) -

La situación de la sanidad pública gallega, en un contexto de huelga de los médicos, y las consecuencias de la guerra en Oriente Medio centrarán las preguntas que los líderes del PSdeG, José Ramón Gómez Besteiro, y del BNG, Ana Pontón, harán al presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, en el próximo pleno del Parlamento de Galicia.

Así lo han avanzado este martes los grupos parlamentarios tras la reunión de la Xunta de Portavoces de la Cámara gallega, que ha fijado el orden del día del pleno que tendrá lugar los próximos días 24 y 25 de marzo.

La sesión arrancarán con el debate para la aprobación definitiva de la modificación de la Ley de salud de Galicia para reforzar la protección del personal del ámbito sanitario frente a las agresiones.

Además, incluirá la comparecencia del conselleiro de Educación, Ciencia, Universidades e Formación Profesional, Román Rodríguez, quien abordará la modernización del modelo de la formación profesional.

INICIaTIVAS DEL PSDEG

En la rueda de prensa posterior a la Xunta de Portavoces, la viceportavoz parlamentaria del PSdeG, Lara Méndez, ha avanzado que el jefe de filas de su formación, José Ramón Gómez Besteiro, pedirá explicaciones a Rueda por la "cada vez más grave" situación de la sanidad.

Méndez ha criticado que mientras el presidente de la Xunta anunciaba el lunes una futura ley de transformación digital del sistema público de salud, "los médicos rechazan en bloque las peonadas y el Sergas soporta una huelga en la atención primaria". "Anuncia a bombo y platillo una pretendida transformación digital mientras las listas de espera no dejan de crecer", ha censurado.

La viceportavoz parlamentaria del PSdeG, además, ha avanzado que el Grupo Socialista presentará una moción con siete propuestas "en positivo" para mejorar la calidad asistencial y "revertir el desmantelamiento impuesto en los últimos 17 años por los gobiernos del PP". Entre ellas, ha citado la convocatoria de todas las plazas vacantes en primaria y urgencias hospitalarias y recuperar las gerencias "con capacidad de decisión y competencias de coordinación".

En materia de sanidad, asimismo, los socialistas también incluyen en la sesión una pregunta sobre la situación concreta del servicio de cuidados paliativos del Complexo Hospitalario Universitario de Ourense (CHUO).

En el pleno los socialistas también preguntarán a la Xunta por la posibilidad de colaborar con el Gobierno en el recurso contra la indemnización a los Franco por el Pazo de Meirás e interpelarán al conselleiro de Educación, Román Rodríguez, sobre la situación de los centros públicos.

Además, defenderán una proposición no de ley para reclamar a la Consellería de Política social que reformule el sistema de concesiones de los Bonos Concilia, y le pedirán a la titular del departamento autonómico que dialogue con los usuarios de la residencia As Gándaras de Lugo sobre la reforma del inmueble.

Por último, presentarán una proposición no de ley para reclamar al Gobierno de Rueda que pague "de inmediato" las ayudas pendientes para los afectados por los incendios forestales del pasado mes de agosto.

PROPUESTAS DEL BNG

Tal y como ha destacado la viceportavoz parlamentaria del BNG, Olalla Rodil, la condena a la guerra y el encarecimiento de los costes derivados de ella centrarán la agenda de los nacionalistas gallegos para el próximo pleno.

Rodil ha explicado que su formación pidió la comparecencia del presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, en la Cámara gallega para explicar las medidas adoptadas por su ejecutivo para hacer frente a la "escalada brutal de precios", una intervención que fue rechazada el PP. Por ello, ha avanzado que la portavoz nacional del BNG, Ana Pontón, centrará su pregunta en la sesión de control en este asunto.

Sobre este asunto, el BNG defenderá una proposición no de ley a través de la que reclamará una condena a la "guerra imperialista" iniciada por los Estados Unidos e Israel en Irán y Líbano y para defender la paz, la soberanía de los pueblos y el derecho internacional.

Asimismo, el Bloque defenderá otra iniciativa con tres propuestas concretas ante la escalada de precios. La primera de ellas, solicitar al Gobierno del Estado, a quien Rodil ha afeado su "ritmo caribeño", que bonifique los carburantes para los sectores económicos más afectados (transporte, pesca y sector agroganadero), del mismo modo que se hizo en 2022.

La propuesta nacionalista también incluye solicitar a la Xunta un fondo de garantías logísticas para exportadores con avales del 100% para créditos de liquidez destinados a cubrir sobrecostes imprevistos en frentes internacionales, especialmente para pymes y empresas de capital gallego. La tercera propuesta del BNG pasa por la creación de una mesa de evaluación de la crisis como órgano de seguimiento y diálogo en la que estén, además de las administraciones, las empresas, las organizaciones sindicales y las universidades.

El BNG también formulará una interpelación sobre energía para "abordar" lo que califica como "cada vez más necesaria soberanía energética y, especialmente, el abaratamiento de los costes de la energía a través de una tarifa eléctrica.

Además, defenderán una moción sobre la condena a la Xutna por "desproteger el entorno de la sierra del Careón". "El enésimo chanchullo del PP para favorecer los intereses de Altri", ha sostenido Rodil.

Todo ello en una sesión para la que el BNG ha trasladado una propuesta de declaración institucional sobre el Pazo de Meirás tras la sentencia del Tribunal Supremo, en la que pide un posicionamiento común favorable a recurrir la indemnización a los franco.

EL PP RECLAMARÁ LA PUESTA EN MARCHA DEL IVA FRANQUICIADO

Por su parte, el portavoz parlamentario del PPdeG, Alberto Pazos, ha avanzado que su formación reclamará al Gobierno central que "de forma urgente y antes de que finalice el año" ponga en marcha el régimen especial de franquicia del IVA para las pequeñas y medianas empresas y personas autónomas previsto en la Directiva Europea 2020/285 que "debería estar vigente desde el 1 de enero de 2025".

Pazos ha lamentado la "negativa" del Gobierno de Sánchez a aplicar esta medida orientada a "reducir los costes administrativos y aliviar la carga burocrática y financiera". Así, a través de una proposición no de ley los populares abogan por su aplicación para aliviar la carga fiscal de "más de 100.000 autónomos que tienen un volumen de negocio anual por debajo de los 85.000 euros".

A través de otra proposición no de ley y de una pregunta urgente, el Grupo Popular abordará lo que califica como "nuevo ataque del Gobierno de Pedro Sánchez a la costa gallega con el reglamento general de Costas" para exigir que "cese en este intento continuado e irresponsable de boicotear el litoral gallego".

En el apartado de pregunta al Gobierno, el Grupo Popular presentará, además de la relativa al reglamento de costas otras dos: una relacionada con el "retraso" en la aprobación del Plan estatal de vivienda 2026/2030 y otra sorbe las ayudas destinadas a proyectos para la restauración de la biodiversidad y ecosistemas marinos, y para la regeneración de la productividad de los bancos marisqueros.