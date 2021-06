Los socialistas de Ourense abandonan la sesión plenaria municipal por "las faltas de respeto" de Jácome y DO

OURENSE, 4 Jun. (EUROPA PRESS) - -

Los socialistas de Ourense abandonan la sesión plenaria municipal por "las faltas de respeto" que atribuyen al alcalde ourensano, Gonzalo Pérez Jácome, y los ediles de su formación, Democracia Ourensana. Todo ello en un pleno que ha durado casi diez horas y ha estado marcado por la tensión entre las formaciones políticas, que han cruzado reproches sobre la situación del municipio.

La sesión ha comenzado con la intervención del representante de la Asociación de Veciños Miño, que acusado al ayuntamiento de "dinamitar" el "movimiento vecinal" por convocar las ayudas a final de año "obligando" a pedir préstamos.

A partir de ese momento, en el primer pleno con el grupo municipal de Ciudadanos con un único concejal, José Araújo, y el grupo de no adscritos con cinco miembros presentando su propia moción; la tensión ha ido en aumento, derivando en chascarrillos y pullas de unos a otros y con debates personales desde el escenario del auditorio.

"Hoy tengo una sensación muy satisfactoria, como si fuese el líder de la tercera fuerza política si me permiten decirlo así", ha dicho Miguel Caride, portavoz de los no adscritos y exedil de DO. "No sé si vengo a un pleno o a recibir el sacramento de la Confirmación porque después de escuchar tu discurso --en apelación a Jácome-- me queda confirmado que lo mejor que hice en mi vida, en estos momentos, fue apartarme de ti y de tu proyecto político porque no sé adónde vas", añadió Caride.

"No fue exactamente que te apartases. Intentaste chimparme y quedarte con lo que había construído, que es distinto. No te apartaste, intentaste apoderarte de lo nuestro", respondió Jácome en un cruce de acusaciones que se produjo durante el debate de una moción presentada por Ciudadanos sobre salud mental y que fue finalmente aprobada.

También salió adelante la creación de un Consello Multicultural o el 'Plan urgente para actividades culturales el segundo semestre de 2021', ambas del PSOE, si bien el grupo socialista ya había abandonado la sesión tras varios encontronazos con el grupo de Democracia Ourensana.

BRONCA ENTRE LOS GRUPOS

Y es que, en una moción anterior, los socialistas acusaron al concejal del grupo de gobierno, Telmo Ucha, de haber realizado un corte de mangas al portavoz socialista, Rafa Villarino, por lo que solicitaron al concejal una disculpa por el gesto.

Ucha pidió disculpas a Villarino, aunque precisó que no sabía qué era lo que ellos habían visto porque "un corte de mangas es esto --ha exclamado haciendo el gesto-". "Yo no obligo a nadie a disculparse por algo que no cree pero me disculpo", apostilló.

Sin embargo, los socialistas no consideraron suficiente la forma disculparse y terminaron por abandonar la sesión después de que Jácome interrumpiese una moción defendida por el BNG sobre cultura. "¿Pero qué hablas tú de cultura y de espectáculos? Si tú no entiendes nada, ¿de qué hablas tú?", espetó Jácome, tras lo cual, el PSOE se levantó y abandonó la sala que acogía el pleno.

Con anterioridad, los grupos ya habían protagonizado varios rifirrafes. Por ejemplo, Ciudadanos espetó a Jácome que "tiene al PP rebelde", preguntándose si "es por el reparto de áreas", mientras el PSOE apuntaba que el gobierno estaba formado por "Simba, Timón y Pumba". "Eso me lo dices fuera", replicó Jácome. "Nos ponemos los uniformes y nos golpeamos unos a otros", añadió Araújo.

Entre medias, el BNG pedía "armonía", lo que provocó la reacción del alcalde. "Tiene gracia que lo digan ustedes, cuando su estrella en la provincia, Anxo Quintana, ha salido esta semana en prensa diciendo que habría que hacer algo parecido a Allariz, la toma por la fuerza del Ayuntamiento. Y piden armonía", ha aseverado Jácome.

"SI NO VAS A LA CONTRA NO PUEDES CAMBIAR EL MUNDO"

"Si no vas a la contra no puedes cambiar el mundo", sentenció al alcalde después de que la oposición lo invitase a "no ir en contra de lo que funciona". A renglón seguido, Jácome defendió que hay "muchas competencias" que no están en manos del ayuntamiento y que "ya" ha solicitado "las citas" para poner en marcha cuestiones que afectan a estas áreas.

Así, ha explicado que ha pedido verse con el presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, pero que no ha habido respuesta, "ni se le espera". "Pedí citas con distintos ministerios y tampoco tengo respuesta. Podría hacer una acampada o una marcha pero entonces dirían que soy un alcalde friki. Están discriminando a Ourense y no vengan con rollos de que eso cambiaría si ustedes estuviesen aquí. Creo que solo cambiaría algo si copiásemos a Cataluña y Euskadi, que se presentan con partidos de su territorio", ha concluido Jácome.