El Sorteo Extraordinario del 11/11 de la ONCE deja en Ourense un premio de un millón de euros

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OURENSE, 12 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Sorteo Extraordinario del 11/11 de la ONCE de este miércoles --coincidiendo con los festejos por el patrón de la ciudad, San Martiño--, ha dejado en Ourense un premio de un millón de euros, que suman un total de 1.074.000 euros en premios en Galicia.

Según ha informado la organización a través de un comunicado, ha sido el vendedor Antonio Vázquez Villarroya quien ha repartido el cupón premiado desde su punto de venta habitual, frente al hipermercado Lidl del barrio ourensano de O Pino. Además del premio millonario, Vázquez Villarroya ha repartido más de 17 cupones premiados con 2.000 euros cada uno --unos 34.000 euros más--.

"Solo llevo siete meses en este trabajo y no pensé nunca que podría repartir tanto dinero y tener una sensación tan buena de hacer felices a muchas personas. He estado 20 años trabajando en una fábrica y no estoy acostumbrado a esto, pero es una alegría muy grande", ha trasladado Antonio Vázquez, quien también realiza rutas de venta en cafeterías del polígono industrial de Quintela.

OTROS PREMIOS EN GALICIA

Así, con el premio en Ourense, Galicia ha recibido un total de 1.074.000 euros del Sorteo Extraordinario del 11/11 de la ONCE, incluyendo premios en las provincias de A Coruña y Pontevedra.

En concreto, A Coruña ha recibido un total de 38.000 euros de la mano del vendedor José Carlos Allegue Moreno, que ha repartido nueve cupones de 2.000 euros --un total de 18.000 euros-- en su ruta de venta de Ares y Mugardos; así como de la vendedora Gabriela Recouso Fariña, que ha repartido diez cupones de 2.000 euros cada uno --un total de 20.000 euros-- en su zona de venta en el Centro Comercial Marineda City.

Asimismo, el vendedor José Ángel Presa Boullosa ha dado un premio de 2.000 euros desde su punto de venta ubicado en la Plaza de la Iglesia de Ponteareas, en Pontevedra.